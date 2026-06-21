149 yıldır ovada nöbet tutuyor! “Garip Mezar”ın sırrı çözülemedi

Tarih Öğretmeni ve Vakanüvist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Taner Özdemir, Erzurum'un birçok bilinmeyen şehit hatırasını bünyesinde barındırdığını belirterek, bu tür değerlerin gün yüzüne çıkarılması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Şu an bulunduğumuz nokta, bir tarafta Yarımca Köyü, diğer tarafta ise Tınazlı Köyü'nün yer aldığı bölge. İki köyün tam ortasında, halk arasında 'Garip Mezar' olarak bilinen meçhul bir şehidimizin kabri başındayız. Uzun yıllar önce burada yatan şehidimizle ilgili Beyaz Şehir Erzurum dergisinde bir çalışma yapılmıştı. Ancak o tarihten bu yana mezarla ilgili kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmedi. Bizim amacımız, Erzurum Ovası'nı koruyan ve bu toprakların manevi bekçileri olarak gördüğümüz şehitlerimizi gün yüzüne çıkarmak, onların hatıralarını yaşatmaktır" dedi. Mezar kitabesindeki bilgilere göre burada yatan kişinin 93 Harbi sırasında şehit olduğunu ifade eden Özdemir, "Ancak kim olduğu, nereden geldiği, adı ya da hangi askeri birliğe mensup olduğu konusunda elimizde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Beyaz Şehir Erzurum dergisinde yer alan bilgilere göre, 1972 yılında rütbeli bir asker buraya gelerek mezarı bugünkü şekliyle yaptırmış. Köylülerin anlattıklarına göre, bu asker daha sonra geldiği gibi sessizce bölgeden ayrılmış. Kendisine kim olduğu ve neden bu mezarla ilgilendiği yönünde sorular sorulmuş ancak net bir cevap alınamamış. Böylece mezardaki şehidimizin sırrı gibi, bu askerin hikâyesi de bir sır olarak kalmış" diye konuştu. Erzurum'un, tarih boyunca birçok savaşa sahne olduğunu ve topraklarında ismi bilinmeyen çok sayıda kahraman şehidin bulunduğunu dile getiren Özdemir, "Bu vatanın kolay kazanılmadığını, binlerce şehidin kanı ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere emanet edildiğini unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle bu tür tarihî ve manevi değerlere sahip çıkmak, onları gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.