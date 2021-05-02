Yüzde 22'ye kadar düşmüştü! Doluluk yüzde 100'e ulaştı
Bolu'da aralık ayında su seviyesi yüzde 22'ye kadar inen Gölköy Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı bildirildi.
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı.
Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi sebebiyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen barajdaki su seviyesi yükseldi.
Yoğun yağış alan bölgede kar sularının eriyerek Mudurnu, Abant ve Bolu Dağı'ndan gelen akarsularla birleşmesiyle barajdaki su miktarı 24 milyon metreküpe ulaştı, doluluk oranı yüzde 100'e çıktı.
Su seviyesinin azaldığı zamanlarda ortaya çıkan adalar ise gölün dolması ile sular altında kaldı.
Barajdaki mevcut suyla kentin içme suyu problemi yaşamayacağı, bundan sonra tutulan suyun tarımsal sulamada kullanılacağı bildirildi.
Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, 19 Nisan'da yüzde 85 olarak ölçülmüştü.