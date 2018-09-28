THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Yüzde 22’lik artış! Türkiye’ye gelen turist sayısı açıklandı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ilk 8 ayda yüzde 22.9 artışla 27 milyon kişi oldu.

28 Eylül 2018 Cuma 15:49
Yüzde 22’lik artış! Türkiye’ye gelen turist sayısı açıklandı

Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos'ta yüzde 15.6 artışla 5.4 milyon kişi, ilk 8 ayda ise yüzde 22.9 artışla 27 milyon kişi oldu.

Bakanlık verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 15.5 pay ve 4.19 milyon kişi ile birinci, Almanya yüzde 11 pay ve 2.98 milyon kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 5.8 pay ve 1.58 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı.  İngiltere'yi İran ve Gürcistan izledi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016 yılında sert bir düşüşle 25.35 milyon kişiye gerilemiş, 2017 yılında ise 32.4 milyona yükselerek toparlanmıştı.

YÜZDE 444 ARTIŞ

Rusya ile uçak krizi sonrası siyasi ilişkilerin yeniden normale dönmesi sonrası 2016 yılındaki yaklaşık 866,000 Rus ziyaretçi sayısı 2017'de yüzde 444 artışla 4.72 milyona yükselmişti. 4.72 milyon Rus ziyaretçi de Türkiye için tarihi bir rekor olurken ilk sekiz aydaki 4.19 milyon Rus ziyaretçi sayısı bu rekorun bu yıl yeniden kırılabileceğini gösteriyor.

AVRUPA'DA TOPARLANMA GÜÇLENİYOR

Turizm Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında Avrupa'dan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre anlamlı bir değişim göstermeyerek 13.15 milyon olmuştu. Bu rakam Türkiye'ye 2015 yılında gelen 19.1 milyon Avrupa menşeili ziyaretçi ile karşılaştırıldığında önemli bir kayıp anlamına geliyordu.

Bu yılın ilk sekiz aylık verilerine bakıldığında ise Avrupa'dan Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 30 artışla 11.67 milyona yükseldi.

Kısa süre önce güncellenen yeni adıyla Yeni Ekonomi Programı'na göre 2017'de 22.5 milyar dolar olan seyahat gelirlerinin bu yıl 29 milyar dolara önümüzdeki yıl 34 milyar dolara 2020'de 38 milyar dolara 2021'de ise 42 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

40 MİLYONUN ÜZERİNDE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu yıl Türkiye'ye 40 milyonun üzerinde turist geleceğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 15:49
  1. Turizm
  2. Türkiye'ye gelen turist sayısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    E devlet şifresi değiştirme
    1. E devlet şifresi değiştirme
    2. MHP'nin af teklifi ne zaman hayata..
    3. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    4. Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    5. Almanlar duyurdu... Rusya'ya karşı..
    6. Phillip Cocu'dan Ali Koç için flaş..
    7. 3. havalimanı personel alımı 3...
    8. Manisaspor'a eksi 3 puan silme cezası..
    9. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni..
    10. AÖF büro adres ve telefonları
    11. Başakşehir’de Malatya mesaisi başladı
    12. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    13. Turizmde yeni dönem başlıyor! İşte..
    14. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    15. Tropik fırtına en az hasarla nasıl..
    16. Ljajic'e Sırbistan'dan milli davet
    17. Dink cinayeti davasında yeni gelişmeler
    18. Konya’da üniversiteli genç intihara..
    19. Jahovic PFDK'ya sevk edildi
    20. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri