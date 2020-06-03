Yüzde 1’lik vergi denetimi arttı

Buğra Kardan

Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi’nin (BSMV) Cumhurbaşkanı Kararı’yla binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmesi yüreklere su serpti. Dolar ve Euro ile altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanmasını önlemeye yönelik düzenleme piyasaları rahatlattı. Yatırım analistleri, hükümetin ekonomiyi saldırılara karşı koruyacak önemli bir adım attığına işaret ederek, “Döviz büroları ve bankalardan alınacak dolar ile altınlar için yüzde 1 kambiyo gider vergisi getirilmesi yerinde bir hamledir. Bu hamle manipülatif alımları bıçak gibi kesecektir” görüşünü paylaşıyorlar.

Spekülatörlere darbe vuruldu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede BSMV oranının arttırılmasının isabetli bir karar olduğunu belirtti. Kararla spekülatörlere önemli bir darbe vurulduğunu dile getiren Memiş, “Yerli ve yabancı yatırımcılar, yıllar yılı döviz ve altında günlük al sat yapıp kâr elde ediyorlardı. Devlet buna bir süre ses çıkartmadı. Kademeli vergi artışına gitti. BSMV oranını binde 1’den binde 2’ye çekti. Baktı olmuyor, oranı yüzde 1’e taşıdı” dedi.

Mayıs ayında Londra merkezli 3 bankanın manipülatif ataklarını takiben dolar kurunun aniden yükseldiğini hatırlatan Memiş, şöyle konuştu: “Bu durum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) harekete geçmesine, birtakım tedbirler almasına yol açtı. Zira dolar 7.27 lira sınırına dayanmıştı. Tabii yurt içinde de sosyal medyadan algı operasyonu yapıldı. Devlet düşmanları, FETÖ’cüler ve PKK’lılar kanalıyla vatandaşlarımız aldatıldı. Döviz almaya yönlendirildi. Öbür taraftan Covid-19 sürecinde insanlar, varlıklarını korumak için altın ETF’si (Exchange Traded Funds) yapıyordu. Yatırımcılara sanal ortamdan al sat yaptırılıyordu, bir nevi kumar oynatılıyordu. Manipülatörler bu ortamda ciddi kârlar elde ediyordu. Bankalar da öyle. Buna kayıtsız kalınamazdı. Sonuç olarak yüzde 1 BSMV oranı getirildi. Böylece devletin yatırımcılarca satın alınan döviz kadar kazanç sağlamasının yolu açıldı."