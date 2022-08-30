Yüzde 1’lik Ali Babacan’dan güldüren sözler

Yeni Akit Ankara

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Nevşehir’e giderek çarşıda dolaşıp halkın nabzını tutmaya çalıştı.

‘Seçimden sonra memleket vakit kaybetmesin istiyoruz’

Babacan, altılı masa çalışmalarına ilişkin, “Anayasayı bir parti kendi başına değiştirecek sayıyı bulamıyor hiçbir zaman. Siyasi tarihimizde hiç olmamış. Anayasa değişikliği illa uzlaşma gerektiriyor. Biz o uzlaşmayı seçimden önce oluşturduk ki seçimden sonra memleket vakit kaybetmesin” açıklamasında bulundu.

Esnaf ziyareti ile halkın nabzını tutan Babacan’ın bir vatandaş ile diyalogu dikkat çekti. “Tayyip Erdoğan küçük ortağıyla tuzak yapmaya çalışıyor ama biz o tuzakları yemeyeceğiz” diyen ve önceden ‘ayarlanmış’ ihtimali yüksek bir vatandaşa Babacan, “O dönem bitiyor. Müsait bir yerde onları indireceğiz, devam edeceğiz” diyerek yanıt verdi.