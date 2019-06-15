0553 313 94 23

Yüzbinleri ilgilendiren değişiklikler… Yasalar geçmeden tatile gitmeyecekler

Türkiye Büyük Meclisi, Temmuz sonuna kadar yoğun bir gündemle mesai yapacak. Eğitim, yargı, kültür ve ekonomi paketleri kanunlaşmadan vekiller tatile çıkmayacak.

15 Haziran 2019 Cumartesi 07:35
Yüzbinleri ilgilendiren değişiklikler… Yasalar geçmeden tatile gitmeyecekler

Yüksek Seçim Kurulunun yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için Ramazan Bayramı sonrasında Meclis çalışmalarına ara verileceğinin açıklanmasına rağmen, başta askerlik kanunu olmak üzere bazı acil düzenlemeler nedeniyle Temmuz sonuna kadar çalışmalara devam edilmesi kararı alındı. Bu kapsamda okula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılmasını içeren eğitim paketi, Yargı Reformu Strateji Belgesindeki bazı düzenlemeleri içeren ilk yargı paketi, 11’inci kalkınma planı ve kültür alanında bazı değişiklikler içeren torba yasa teklifinin tatil öncesi Meclis’ten geçirilmesi hedefleniyor.

Okula başlama yaşı yükselecek

AK Parti grup yönetimi, Meclis çalışmalarına ilişkin taslak bir takvim belirledi. Edinilen bilgilere göre önümüzdeki hafta yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme yasalaştıktan sonra, eğitim, yargı, kültür ve ekonomi alanına ilişkin dört ayrı paket Meclis gündemine gelecek. Bu kapsamda eğitimle ilgili kanuni değişiklikler içeren paket üzerinde önceki gün TBMM Millî Eğitim Komisyonu üyeleri ve AK Parti’nin bazı hukukçu milletvekilleri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Son şekli verilen 15 maddelik pakette, okula başlama yaşının 66 aydan 69’a çıkarılması, 31 Aralık tarihi itibarıyla 72 ayını dolduranların o yıl içinde okula başlamalarının zorunlu olması öngörülüyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili mevzuatın Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyumlu hâle getirilmesine ilişkin maddeler de bu pakette yer alacak. Pakette, Türkiye’deki özel yabancı okul açılmasına ilişkin başvuruların değerlendirilmesi sürecine ilişkin bazı değişiklikler de olduğu belirtiliyor.

Ekonomiye torba teklifi

Ekonomi bürokratlarının yaptığı hazırlık kapsamında 11’inci Kalkınma Planının da tatil öncesi Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Her yıl yenilenen kalkınma planı, seçimlerin araya girmesi nedeniyle, 2019 için uygulamaya konulamamıştı. Çalışmaları hâlen devam eden ve yeni hükûmet sistemi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planı adını alan planın da önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. Ayrıca, ekonomi ve kültür alanında bazı düzenlemelerin yer aldığı torba bir teklifin de tatil öncesi Meclis’ten geçirilmesi hedefleniyor.

Bazı suçlara ceza indirimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesindeki bazı düzenlemeleri içeren ilk yargı paketinin de Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılacağı belirtiliyor. Bu pakette, yargıda acil çözüm bekleyen başlıklara ilişkin düzenlemeler bulunacak. Bu kapsamda hemen uygulamaya konulması planlanan hâkim-savcı yardımcılığı sistemi ve şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkân veren düzenlemelerin olması bekleniyor. AK Parti kulislerinde, pakette bazı suçlarla ilgili ceza indiriminin de olabileceği belirtiliyor.

Türkiye

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 07:35
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ
  3. askerlik
  4. meclis
  5. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt’ta serinlemek amacıyla baraj, gölet, su kanalı ya da regülatörlere girmek valilik kararıyla yasaklandı
    1. Bayburt’ta serinlemek amacıyla baraj,..
    2. 2015 yılında kaybolmuştu... Şehit..
    3. Bağcılar İSTOÇ’da bir iş yerinde..
    4. İzmir’deki bıçaklı kavga 5 kişi..
    5. Altun'dan öğrencilere mesaj
    6. Yüzbinleri ilgilendiren değişiklikler…..
    7. Dışarı çıkacaklar dikkat!..
    8. İstanbul seçimine sayılı günler..
    9. İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı
    10. Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınına..
    11. 15.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Sosyal medyadan video paylaştılar!..
    13. Araçlar bu hale geldi... Korkunç kaza
    14. Korkutan görüntü... Kolonları çatlayan..
    15. Kanlı hesaplaşma... Diyarbakır'da..
    16. Süper Kupa'nın tarihi belli oldu
    17. Trump tehdit etmişti! Ve harekete..
    18. İstanbul'un yanıbaşında... 15 dakika..
    19. Tehlikeli tırmanıyor! ABD ve BM'den..
    20. Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
    21. İzmir'de bıçaklı saldırı
    22. Amasya’da ‘Zakkum’ rüzgarı esti
    23. Beşiktaş’ta ticari aracın çarptığı..
    24. Trump'ın doğum gününde New York'ta..
    25. "S400'lerle beraber Türkiye'nin..
    26. Teksas'ta FETÖ'nün yeni okul..
    27. Galatasaray'dan Stephane Mbia hamlesi!
    28. İtalyan medyası Fenerbahçe'nin yeni..
    29. Trabzonspor aradığı stoperi buldu..
    30. Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına..
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Seçimleri bilen anketçiden bomba sonuçlar! 'Bu kez kafa kafaya...'
    Seçimleri bilen anketçiden bomba sonuçlar! 'Bu kez kafa kafaya...'