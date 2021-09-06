Yüz yüze eğitimin kesinleşmesiyle eğitim sektöründe iş fırsatları arttı

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmaların Kariyer.net’te açtıkları ilan sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin yüz yüze olacağının kesinleştiği ağustos ayında yayınlanan ilan adedi 2019’a göre yüzde 37, 2020’ye göre yüzde 83 arttı.

Kıpırdanma var

Pandeminin başlamasıyla birlikte eğitim sektöründeki iş ilanlarında bir miktar düşüş gözlendiğini belirten Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “2021 Mart ayında yüz yüze eğitimin bir süre devam ettiği dönemde bir kıpırdanma ve yükseliş görüldü. Ancak vaka sayısındaki artış nedeniyle okulların yeniden uzaktan eğitime dönmeleriyle bu yükseliş kısa süreli oldu. Ancak ağustos ayında yüz yüze eğitimin kesinleşmesiyle iş ilanı sayısında da önemli bir artış ölçülmeye başladı. Son günlerde yetkililerden gelen yüz yüze eğitimin kesintisiz devam edeceği açıklamaları eğitim sektöründeki iş fırsatlarını arttırdı. Bu yükseliş trendinin eğitim sektöründe kariyer planlayan çalışanlar için bir umut ışığı anlamına geleceğini düşünüyoruz” dedi.

İngilizce öğretmeni aranıyor

Eğitim sektöründeki iş ilanları verilerine göre 2021 Temmuz ve Ağustos aylarında en çok İngilizce Öğretmeni ve Matematik Öğretmeni arandı. Bunları Sınıf Öğretmeni, Fizik Öğretmeni, Okul Öncesi Öğretmeni, Kimya Öğretmeni, Rehber Öğretmen, Almanca Öğretmeni ve Anaokulu Öğretmeni pozisyonları takip etti. Eğitim sektöründeki firmaların ‘İşin Olsun’ uygulamasındaki ilan sayıları 2020 Mart ayında pandeminin başlamasıyla gerilemişti. 2020 Haziran ayından itibaren tekrar artmaya başlayan ilan sayısı yüz yüze eğitimin kesinleşmesiyle 2021 üçüncü çeyreğinde ciddi bir yükseliş gösterdi.