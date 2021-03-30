Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen iller hangileri? Kırmızı ve turuncu iller listesi

Milli Eğitim Bakanlığından bugün yapılan kabine toplantısında alınan kararlar sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması geldi. MEB tarafından yapılan açıklamada, Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı karar ile devam edeceği ve tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce belirtildiği gibi devam edeceği ifade edildi. Peki yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen iller hangileri? İşte kırmızı, turuncu, sarı ve mavi iller listesi..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk durumunu gösteren son haritayı paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncellenen risk haritasını paylaştı. "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde" diyen Koca, aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaç il kırmızı oldu?

Haritaya göre 58 il çok yüksek riskli (kırmızı), 12 il yüksek riskli (turuncu), 10 il orta riskli (sarı), 1 il ise düşük riskli (mavi) kategoride yer aldı. Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Mavi renkli il hangisi?

Mavi renkli il sadece Şırnak kaldı.

Sarı renkli iller hangileri?

Sarı renkli (Orta risk) iller: Uşak, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Van, Hakkari, Batman(10 il)

Turuncu renkli iller hangileri?

Turuncu renkli (Yüksek risk) iller: Manisa, Denizli, Afyon, Kırşehir,Burdur, Bingöl,Ağrı Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Kars.(12 il)

Kırmızı renkli iller hangileri?

Kırmızı renkli (Çok yüksek risk) iller: İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman, Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Iğdır.(58 il)

Maviden sarıya geçen iller hangileri?

Maviden sarıya geçen iller (ORTA RİSK): Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari, Van, Uşak(10 il)

Maviden turuncuya geçen iller hangileri?

Maviden turuncuya geçen iller: Bingöl, Ağrı.

Maviden kırmızıya geçen iller hangileri?

Maviden kırmızıya geçen il: Iğdır.

Sarıdan turuncuya geçen iller hangileri?

Sarıdan turuncuya geçen iller: Manisa, Denizli, Afyon, Kırşehir, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Kars(9 il)

Sarıdan kırmızıya geçen iller hangileri?

Sarıdan kırmızıya geçen ille: Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum (19 il)

Turuncudan kırmızıya geçen iller hangileri?

Turuncudan kırmızıya geçen iller: İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan. (22 il)

Kırmızıda kalan iller hangileri?

Kırmızı rengini koruyan iller: Edirne, Balıkesir, Sakarya,Konya, Aksaray, Sinop,Samsun,Amasya,Tokat,Ordu,Giresun,Gümüşhane,Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman.

Kırmızıdan turuncuya dönen iller hangileri?

Kırmızıdan turuncuya dönen ill: Burdur.