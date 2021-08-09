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Eğitim Yüz yüze eğitim olmayacak mı? Bu sene okullar üniversiteler açılacak mı?
Eğitim

Yüz yüze eğitim olmayacak mı? Bu sene okullar üniversiteler açılacak mı?

Okullar açılacak mı son durum? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli’nin paylaşımlarının ardından pek çok kişi “Bu sene okullar açılmayacak mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, okullar açılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-09 13:51:00 -
Yüz yüze eğitim olmayacak mı? Bu sene okullar üniversiteler açılacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde son bir buçuk yıldır eğitim genellikle online olarak devam etti. Milyonlar, bu sene okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bu sene okullar açılır mı?

Yüz yüze eğitim olmayacak mı? Bu sene okullar üniversiteler açılacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından “2020 yılının Mart ayından bugüne kadar hem ülkemiz hem de dünya olağanüstü salgın şartlarına maruz kalmıştır. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiştir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladımızın hayatı riske atılmamalıdır” paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre okullar 6 Eylül 2021’de açılacak. Üniversitelerde ise yüz yüze eğitim 13 Eylül’de başlayacak.

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