Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde son bir buçuk yıldır eğitim genellikle online olarak devam etti. Milyonlar, bu sene okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bu sene okullar açılır mı?

Yüz yüze eğitim olmayacak mı? Bu sene okullar üniversiteler açılacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından “2020 yılının Mart ayından bugüne kadar hem ülkemiz hem de dünya olağanüstü salgın şartlarına maruz kalmıştır. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiştir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladımızın hayatı riske atılmamalıdır” paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre okullar 6 Eylül 2021’de açılacak. Üniversitelerde ise yüz yüze eğitim 13 Eylül’de başlayacak.