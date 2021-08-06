Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar yüz yüze eğitimle mi başlayacak?

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin konuştu. Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini Mahmut Özer’e devretti. Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer, "Eylülde okulların açılmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Önceliğim yüz yüze eğitim" dedi.

Mahmut Özer "Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım. En temel amacım tüm çocuklarımıza Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar kaliteli bir eğitim almaları için fırsat eşitliğini sağlamaktır" sözlerini kullandı. Özer, Eylül ayında da okulların açılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Özer, "Eylül’de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum." dedi.

Resmi Gazete MEB Bakan yardımcısı atamaları

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.Geçtiğimiz dönem 31 Ağustos’ta okulalr uzaktan eğitim ile açılmıştı. Vaka sayılarının durumuna göre okullar kimi zaman yüz yüze kimi zaman ise uzaktan EBA üzerinden yapılmıştı. 2020-2021 eğitim öğretim ise 2 Temmuz’da son bulmuştu.