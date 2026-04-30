Yüz yaşına kadar yaşamanın sırrı belli oldu! Beslenme alışkanlıkları genetik mirası bile geride bırakıyor!

2005 yılında başlatılan çalışmada, o dönem 70’li yaşlarında olan katılımcılar günümüze kadar takip edildi. Bugün 90’lı yaşlarına merdiven dayayan bu grubun, diğer yaşıtlarına oranla kronik hastalıklara çok daha az yakalandığı tespit edildi. Araştırma ortaklarından Paola Sebastiani, asırlık ailelerin çocuklarında şu hastalıkların görülme oranının ciddi derecede düşük olduğunu vurguluyor:

İnme ve beyin damar hastalıkları

Bunama (Demans)

Tip 2 diyabet

Genel kalp ve damar sağlığı sorunları

Uzun ömürlü ailelerin sofrasında neler var?

Araştırmanın başyazarı Erfei Zhao, beslenmenin bireyin kontrol edebileceği en güçlü sağlık faktörü olduğunun altını çiziyor. Yapılan karşılaştırmalı analizlerde, uzun ömürlü bireylerin çocuklarının sofrasında şu farklar öne çıkıyor:

Balık, Meyve ve Sebze: Belirgin şekilde daha fazla tüketiliyor.

Şeker ve Sodyum (Tuz): Çok daha az tüketiliyor, sodyum alımı ise en düşük seviyelerde tutuluyor.

Baklagiller ve Tam Tahıllar: Fasulye, mercimek ve nohut gibi gıdalar beslenme düzeninin merkezinde yer alıyor.

Tek bir mucize yok, sürdürülebilir alışkanlıklar var!

Uzmanlar, uzun yaşamın sırrının tek bir "süper besin"de gizli olmadığını, aksine genetik yapı, çevresel koşullar ve günlük alışkanlıkların birleşimiyle oluştuğunu belirtiyor. Sağlıklı yaşlanmak ve ömrü uzatmak isteyenler için uzmanların reçetesi oldukça net: İşlenmiş şekeri kesin, tuzu sınırlayın, tam tahıllara yer açın ve balık tüketimini düzenli hale getirin. Bu basit ama etkili alışkanlıklar, sadece ömrü uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda geçirilen yılların kalitesini de artırıyor.