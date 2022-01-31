Yüz ve boyun için kolajen serum: Doğal kolajen maskesi nasıl yapılır?

Kolajen, kıkırdak üretimini uyarmaya yardım eden bir proteindir.

Kolajeni kimler kullanamaz?

Kolajen kullanımında bir yaş sıkıntısı yoktur. Genel olarak kullanımı güvenlidir. Kronik böbrek ya da karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlığı olan hastalar, hamileler, emzirenler doktorlarına danışmalıdır.

Kolajen ne işe yarar nasıl kullanılır?

Cilt ve kas hücrelerinde bulunan kolajenin temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumaktır. Kas ve cilt hücrelerini koruyan bağ dokusu yapısına katılarak cilde dayanıklılık, esneklik ve canlılık kazandıran kolajen aynı zamanda eklem, tendon ve organları bir arada tutmada görevlidir.

Doğal kolajen maskesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 Çay Bardağı Chia Tohumu

1 Çay Bardağı Keten Tohumu

2 Su Bardağı Demlenmiş Yeşil Çay

Uygulama:

Bu maskeyi uygulamak için derin bir kap içinde tohumları karıştırın. Ardından sıcak demlenmiş yeşil çayı tohumların üzerine atın. Biraz dinlendirin. Bu esnada gazlı bez alın ve yüzünüze tam ölçüde denk gelecek şekilde gazlı bezden maske kesin. Bu maskeyi az önce tohumları demlediğiniz suyun içine batırın ve çıkarın. Maskeyi yüzünüze yerleştirin ve bir koltuğa geçerek maskeyle 15 dakika kadar uzanın. Kolajen üretimini destekleyen mucizevi maskeyi her sabah deneyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı ise kavanozda kapağı kapalı şekilde muhafaza edebilirsiniz.

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