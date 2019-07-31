Yüz tüylerinden hızlıca kurtulmanızı sağlayacak birbirinden şahane 3 yöntemi açıklıyoruz!

Hanımların birçoğu yüzlerinde çıkan tüylerden rahatsız olur. Bu tüyler farklı sebeplerden dolayı çıkabilir. Örneğin bazı etnik kökene sahip kadınlarda istenmeyen tüyler diğerlerine göre daha fazla görülebilir. Özellikle Orta Doğu, Güney Asya ve Akdeniz kadınları bu tür istenmeye tüylerin çıkması açısından daha yatkındır. Bununla beraber hormonal rahatsızlar nedeniyle de görülebilir. Aşırı strese maruz kalan bir vücutta da hormonal değişiklikler olur. Bu hormonal değişiklikler sonucunda vücutta oluşan olumsuz etkilerden birisi de istenmeyen tüyleri arttırmasıdır. Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri yüzde tüylenme ya da olan tüylerin karararak belirginleşmesine neden olabilir. Kadınları toplum içerisinde rahatsız eden hem de estetik açıdan kötü bir duruma neden olan yüzdeki tüyleri gidermek istiyorsanız kesinlikle lazer epilasyon, tüy dökücü kremler ya da diğer ağda yöntemlerini denemeden doğal karışımlar ile kısa sürede derinlemesine bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz. Peki bu yöntemler nelerdir?

1. Mısır unu maskesi

Malzemeler:

2 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı su

Tüm malzemeleri ısıya dayanaklı bir kasede karıştırın. Mikro dalga fırın ya da ocakta hazırladığınız maskeyi ısıtın. Güzelce ısınan ve kıvam alan maskeyi kenara alın. Maske ılınıncaya kadar bekleyin. Cildinizde küçük bir bölgede maskenin ısını test edin. Arzu edilen ısıya gelen maskeyi tüy problemi yaşadığınız bölgeye sürün. Birkaç dakikanın ardından tüy köklerinin tersinden maskeyi soyarak temizlemeye çalışın.

2. Leblebi tozu maskesi

Malzemeler:

Yarım çorba kaşığı süt kremi

2 yemek kaşığı leblebi tozu

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çorba kaşığı süt

Tüm malzemeleri karıştırıp bir macun hazırlayın.

Hazırlanan maskeyi tüy sorunu yaşadığınız bölgeye sürün.

20-25 dakikanın sonunda ılık su ve lif yardımıyla macunu temizleyin.

3. Zerdeçal maskesi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zerdeçal

Süt

Öncelikle zerdeçalı bir kaseye alın.

Zerdeçalın içerisine azar azar süt ilave edin.

Süt ve zerdeçal ikilisinde bir macun oluşturmaya çalışın.

Hazırladığınız macunu tüy sorunu yaşadığınız bölgeye sürün.

20-25 dakika macunun kurumasını bekleyin.

Ilık su ve lif yardımıyla macunu temizleyin.

Kaynak: meraklimelehat.com