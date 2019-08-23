Yüz tanıma sistemi sayesinde bir ilk! Cinayeti yapay zekâ çözdü

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr Xiamen Evening News isimli Çin yayın organı eliyle duyurulan habere göre, yüz tanıma sistemleri ilk kez bir cinayetin aydınlatılmasında rol aldı. Kız arkadaşını öldüren bir Çinli, kızın ölü bedenini kullanarak uygulama üzerinden para çekmeye çalıştı. Uygulamanın kızdan göz kırpmasını istemesi sonrası afallayan Çinlinin göz kırpma hareketini yapamaması sonrası uygulama durumu merkeze bildirdi. Daha sonra durumu incelemeye alan personel, kızın yüzünde morluklar ve şişlikler olduğunu tespit etti. Polise intikal ettirilen durumun bir cinayet olduğunun ortaya çıkmasıyla, yapay zeka ilk kez bir cinayetin aydınlatılmasında rol oynamış oldu.

Yapay zeka geleceğin gerçeği!

Günümüzde yapılan araştırmalar halen devam ediyor olsa da yapay zeka kullanımı yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Şimdilerde bankaların mobil uygulamalarında kullanılmaya başlanan yapay zeka, üretilen robotlara da entegre edilerek insan hayatının kolaylaşmasına aracılık ediyor. Kimi uzmanlara göre ise yapay zeka, insan gibi düşünmeyi tam anlamıyla başaramayacak olsa da, düşünmeye başlamasıyla birlikte insan geleceğini tehdit eder hale gelecek.