Yüz parlatıcı maske evde nasıl yapılır? | Cilt beyazlatan maske tarifi
Evde cilt beyazlatan maske nasıl yapılır? | Herkes ışıl ışıl parlayan, sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Söz konusu ışıltıya sahip olmak için kozmetik ürünler kullanabileceğiniz gibi tamamen doğal yöntemler de kullanabilirsiniz. Peki, ev yapımı yüz maskesi nasıl hazırlanır? | Pirinç maskesi nasıl yapılır? | Evde maske nasıl yapılır?
Ev yapımı yüz maskesi nasıl yapılır? | Hem hanımlar hem de erkekler sağlıklı görünen bir cilde sahip olmak ister. Işıl ışıl parlayan bir cilt için kozmetik ürünlere onlarca lira para harcayabilir ya da evde son derece basit yöntemlerle kendi maskenizi hazırlayabilirsiniz. Cilt beyazlatan maske nasıl hazırlanır?
Yüz parlatıcı maske evde nasıl yapılır? | Cilt beyazlatan maske tarifi
Sağlıklı, yumuşacık bir yüz için her evde bulunan malzemelerle maskeler hazırlayabilirsiniz. İşte, ev yapımı maske tarifleri:
Mısır unu maskesi
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı mısır unu
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay kaşığı bal
- Su
Su hariç malzemeleri güzelce karıştırın. Ardından kıvam verebilmek için bir miktar su ekleyin. Hazırladığınız maskeyi dairesel hareketlerle masaj yaparak cildinize uygulayın. Bu maske cildinizdeki ölü derilerini ve siyah noktaları da temizleyecektir. 10 dakika sonra cildinizi ılık suyla yıkayıp bir nemlendirici sürün. Mısır unu maskesini hafta 1 kez uygulayabilirsiniz.
Pirinç maskesi
Malzemeler:
- 1 avuç pirinç
- Süt
Bir avuç pirinci rondodan geçirin. Elde ettiğiniz toz halindeki pirincin içerisine göz kararı süt ekleyin. Pirinci macun kıvamına getirene kadar süt eklemeniz yeterli olacaktır. Hazırladığınız macunu dairesel hareketlerle cildinize sürün. Maskeyi sürdükten yarım saat sonra cildinizi ılık suyla temizleyebilirsiniz.
Limon maskesi
Malzemeler:
- 1 adet limonun suyu
- Su
- Bal
Öncelikle limonu sıkın ve seyretmek için su kullanın. Göz kararı balı karışıma ekleyip karıştırın. Bir pamukla bu maskeyi cildinize sürün. 10 dakika sonunda cildinizi temizleyebilirsiniz.
Zerdeçal maskesi
Malzemeler:
- 2 tatlı kaşığı zerdeçal
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Zerdeçal sağlık için son derece yararlıdır. Zerdeçalı maskelerde kullanarak cildinize nefes aldırabilirsiniz. Yoğurt ve zerdeçalı karıştırıp cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakikanın sonunda cildinizi güzelce yıkayın. Arzu ederseniz karışıma bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Zerdeçal cildinizi boyayacaktır. Bu sebeple cildinizi iyice durulamanız son derece önemli.