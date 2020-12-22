  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yüz parlatıcı maske evde nasıl yapılır? | Cilt beyazlatan maske tarifi
Kadın - Aile

Yüz parlatıcı maske evde nasıl yapılır? | Cilt beyazlatan maske tarifi

Evde cilt beyazlatan maske nasıl yapılır? | Herkes ışıl ışıl parlayan, sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Söz konusu ışıltıya sahip olmak için kozmetik ürünler kullanabileceğiniz gibi tamamen doğal yöntemler de kullanabilirsiniz. Peki, ev yapımı yüz maskesi nasıl hazırlanır? | Pirinç maskesi nasıl yapılır? | Evde maske nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:50:00 -
Yüz parlatıcı maske evde nasıl yapılır? | Cilt beyazlatan maske tarifi

Ev yapımı yüz maskesi nasıl yapılır? | Hem hanımlar hem de erkekler sağlıklı görünen bir cilde sahip olmak ister. Işıl ışıl parlayan bir cilt için kozmetik ürünlere onlarca lira para harcayabilir ya da evde son derece basit yöntemlerle kendi maskenizi hazırlayabilirsiniz. Cilt beyazlatan maske nasıl hazırlanır?

Yüz parlatıcı maske evde nasıl yapılır? | Cilt beyazlatan maske tarifi

Sağlıklı, yumuşacık bir yüz için her evde bulunan malzemelerle maskeler hazırlayabilirsiniz. İşte, ev yapımı maske tarifleri:

Mısır unu maskesi

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı mısır unu
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı bal
  • Su

Su hariç malzemeleri güzelce karıştırın. Ardından kıvam verebilmek için bir miktar su ekleyin. Hazırladığınız maskeyi dairesel hareketlerle masaj yaparak cildinize uygulayın. Bu maske cildinizdeki ölü derilerini ve siyah noktaları da temizleyecektir. 10 dakika sonra cildinizi ılık suyla yıkayıp bir nemlendirici sürün. Mısır unu maskesini hafta 1 kez uygulayabilirsiniz.

Pirinç maskesi

Malzemeler:

  • 1 avuç pirinç
  • Süt

Bir avuç pirinci rondodan geçirin. Elde ettiğiniz toz halindeki pirincin içerisine göz kararı süt ekleyin. Pirinci macun kıvamına getirene kadar süt eklemeniz yeterli olacaktır. Hazırladığınız macunu dairesel hareketlerle cildinize sürün. Maskeyi sürdükten yarım saat sonra cildinizi ılık suyla temizleyebilirsiniz.

Limon maskesi

Malzemeler:

  • 1 adet limonun suyu
  • Su
  • Bal

Öncelikle limonu sıkın ve seyretmek için su kullanın. Göz kararı balı karışıma ekleyip karıştırın. Bir pamukla bu maskeyi cildinize sürün. 10 dakika sonunda cildinizi temizleyebilirsiniz.

Zerdeçal maskesi

Malzemeler:

  • 2 tatlı kaşığı zerdeçal
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Zerdeçal sağlık için son derece yararlıdır. Zerdeçalı maskelerde kullanarak cildinize nefes aldırabilirsiniz. Yoğurt ve zerdeçalı karıştırıp cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakikanın sonunda cildinizi güzelce yıkayın. Arzu ederseniz karışıma bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Zerdeçal cildinizi boyayacaktır. Bu sebeple cildinizi iyice durulamanız son derece önemli. 

Regl sancısı nasıl geçer?
Regl sancısı nasıl geçer?

Kadın - Aile

Regl sancısı nasıl geçer?

Kekik yağı ne işe yarar? | Kekik yağı neye faydalı?
Kekik yağı ne işe yarar? | Kekik yağı neye faydalı?

Kadın - Aile

Kekik yağı ne işe yarar? | Kekik yağı neye faydalı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX’un rezil dizisinden ayrılıp Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı!
Medya

FOX’un rezil dizisinden ayrılıp Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı!

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna FOX TV dizisinden yeni bir oyuncu katıldı.
Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!
Sağlık

Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!

Zorunlu aşılarla birlikte endişeli vatandaşların bu aşıyı yaptırmamasıyla büyük bir kaosa neden olacağı tahmin edilirken aşılarla ilgili şüp..
Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor? sorusu bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen TRT1'in sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Se..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay