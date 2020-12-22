Ev yapımı yüz maskesi nasıl yapılır? | Hem hanımlar hem de erkekler sağlıklı görünen bir cilde sahip olmak ister. Işıl ışıl parlayan bir cilt için kozmetik ürünlere onlarca lira para harcayabilir ya da evde son derece basit yöntemlerle kendi maskenizi hazırlayabilirsiniz. Cilt beyazlatan maske nasıl hazırlanır?

Yüz parlatıcı maske evde nasıl yapılır? | Cilt beyazlatan maske tarifi

Sağlıklı, yumuşacık bir yüz için her evde bulunan malzemelerle maskeler hazırlayabilirsiniz. İşte, ev yapımı maske tarifleri:

Mısır unu maskesi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı bal

Su

Su hariç malzemeleri güzelce karıştırın. Ardından kıvam verebilmek için bir miktar su ekleyin. Hazırladığınız maskeyi dairesel hareketlerle masaj yaparak cildinize uygulayın. Bu maske cildinizdeki ölü derilerini ve siyah noktaları da temizleyecektir. 10 dakika sonra cildinizi ılık suyla yıkayıp bir nemlendirici sürün. Mısır unu maskesini hafta 1 kez uygulayabilirsiniz.

Pirinç maskesi

Malzemeler:

1 avuç pirinç

Süt

Bir avuç pirinci rondodan geçirin. Elde ettiğiniz toz halindeki pirincin içerisine göz kararı süt ekleyin. Pirinci macun kıvamına getirene kadar süt eklemeniz yeterli olacaktır. Hazırladığınız macunu dairesel hareketlerle cildinize sürün. Maskeyi sürdükten yarım saat sonra cildinizi ılık suyla temizleyebilirsiniz.

Limon maskesi

Malzemeler:

1 adet limonun suyu

Su

Bal

Öncelikle limonu sıkın ve seyretmek için su kullanın. Göz kararı balı karışıma ekleyip karıştırın. Bir pamukla bu maskeyi cildinize sürün. 10 dakika sonunda cildinizi temizleyebilirsiniz.

Zerdeçal maskesi

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı yoğurt

Zerdeçal sağlık için son derece yararlıdır. Zerdeçalı maskelerde kullanarak cildinize nefes aldırabilirsiniz. Yoğurt ve zerdeçalı karıştırıp cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakikanın sonunda cildinizi güzelce yıkayın. Arzu ederseniz karışıma bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Zerdeçal cildinizi boyayacaktır. Bu sebeple cildinizi iyice durulamanız son derece önemli.