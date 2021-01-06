Yüz gerdirme günah mı? Yüz gerdirmek caiz mi?

Yüz gerdirme işleminin caiz olup olmadığı merak ediliyor. Nurettin Yıldız'a gelen "Çok aşırı kilolu morbit obez insanlar kilo verdikten sonra vücutları torba gibi olur ve fazla derinin kesilmesiyle ancak normal bir vücuda benzeyebilir, buna göre vücut germe denen estetik ameliyat caiz midir?" sorusuna yanıtı...

Yüz gerdirmek caiz mi?

Yaşlı bir insanın yaşlılıktan kaynaklanan görüntüsünü gidermek için derisini gerdirme maksatlı olarak estetik ameliyat yaptırması caiz olmayan ameliyat türündendir. Sözü edilen örnekte olduğu gibi bir ameliyat sonrasında veya tedavi neticesinde ortaya çıkan buruşukluğu düzeltme şeklindeki estetik ameliyatlar ise caiz görülmüştür.