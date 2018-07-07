Yüz binlerin beklediği KHK! Son KHK, KHK ihraç listesi...

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı olma unvanını kazanan Binali Yıldırım, geçen perşembe günü konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör masasında, yayınlanacak son Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) çok sayıda ihraç olacağını söyleyince, yüz binlerce kamu personeli, “Acaba listede ben de var mıyım” sorusunun yanıtını arıyor. Ancak, o KHK bir türlü çıkmadı.

5 TEMMUZ’DA “YARIN” DEMİŞTİ

Oysa Yıldırım, 5 Temmuz’daki bu açıklamasında “yarın” diyerek, KHK’nın geçen cuma günü yayımlanacağına dikkat çekerek şunları söylemişti: “Muhtemelen yarın son KHK’mızı, olağanüstü KHK’mızı yayınlayacağız ve orada bu terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak. Çünkü bu güvenlik meselesi. Böylece bu süreci tamamlamış olacağız.”

“İHRAÇLAR EMNİYET VE TSK AĞIRLIKLI”

Başbakan, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamaların ardından ertesi gün gazetecilerin sorularını yanıtlarken yine KHK ve ihraçlarla ilgili konuştu, “Son OHAL KHK’sı yani 699 sayılı KHK bugün çıkacak. Emniyet ve TSK’dan ihraçlar yer alıyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“KHK’de gözaltı süreleriyle ilgili düzenlemeler de var. Başka konular da var ama detay hatırlamıyorum. Bütün kurumlardan ihraçlar var. Ağırlıklı emniyet ve TSK.” Bütün bu açıklamalar üzerine yüz binlerce kamu görevlisi Resmi Gazete ve buradan gelecek haberlere kilitlendi. Bu sabah yayımlanan bir KHK vardı. Fakat, ihraçları içermiyor Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili düzenlemelerle ilgiliydi. Yayımlanan KHK'da ihraç listesi yer almadı.