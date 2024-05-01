  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin Başkonsolosu Wei Xiaodong'dan dikkat çeken sözler! Türkiye'ye büyük destek

DMM'den İsrail'in kalleşliğine ilişkin açıklama

Pişkinliğin bu kadarına pes!

İsrail polisinin öldürdüğü şehit imamın komşuları konuştu! Yürek sızlatan detay

Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı

Ünlü otomotiv markası iflas etti! ABD'li araç üreticisi satışa çıkarıldı...

Oppo yeniden üretim için Türkiye'yi tercih etti! Üretim için iş birliği yapacak

Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmek istiyorlar! ABD ve İngiltere'den ortak hava saldırı

Trump'ın "sus payı" davası! Konuştu: Konuşma yasağını ihlalden 9 bin dolar para cezası kesildi... Direnişi sürüyor

Siyonist ordusu dünyaya rezil oldu! İsrailli askerler birbirlerini öldürdü
Gündem Yüz binlerce kök haşhaş ekmişler...
Gündem

Yüz binlerce kök haşhaş ekmişler...

Yeniakit Publisher
2024-05-01 08:58:00 -
Yüz binlerce kök haşhaş ekmişler...

Afyonkarahisar’da 3 kişinin izinsiz olarak ektiği 741 bin 10 kök haşhaş jandarma tarafından dron ile tespit edilerek imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ile İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri izinsiz haşhaş ekiminin tespiti için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri dron ile havadan yaptıkları incelemede Kayıhan beldesinde yasa dışı haşhaş ekim alanları olduğunu tespit etti. Ekipler ardından düzenledikleri operasyonda 3 şahsın toplamda 15 bin 740 metrekarelik tarla niteliğindeki alanda 741 bin 10 kök izinsiz haşhaş bitkisi ekildiği belirlendi.

Olay sonrası izinsiz olarak ekilen haşhaşlar traktörler ile sürülerek imha edilirken, 3 şahsın ise gözaltına alındığı ve savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haşhaşlı yeşil mercimekli çıtır börek tarifi! Mutlaka deneyin
Haşhaşlı yeşil mercimekli çıtır börek tarifi! Mutlaka deneyin

Kadın - Aile

Haşhaşlı yeşil mercimekli çıtır börek tarifi! Mutlaka deneyin


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kolay sütlü tatlı tarifi | Nefis haşhaşlı sütlü tatlı nasıl yapılır?
Kolay sütlü tatlı tarifi | Nefis haşhaşlı sütlü tatlı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kolay sütlü tatlı tarifi | Nefis haşhaşlı sütlü tatlı nasıl yapılır?

10 dakikada çıtır çıtır haşhaşlı börek: Bu böreği yaptığınızı duyan yollara düşecek! Bomba tarif
10 dakikada çıtır çıtır haşhaşlı börek: Bu böreği yaptığınızı duyan yollara düşecek! Bomba tarif

Gıda

10 dakikada çıtır çıtır haşhaşlı börek: Bu böreği yaptığınızı duyan yollara düşecek! Bomba tarif

Mavi haşhaşlı şekerpare! Bu kadar da olmaz dedirten tarif klasik tatlı tariflerinin tümünü unutturabilir
Mavi haşhaşlı şekerpare! Bu kadar da olmaz dedirten tarif klasik tatlı tariflerinin tümünü unutturabilir

Kadın - Aile

Mavi haşhaşlı şekerpare! Bu kadar da olmaz dedirten tarif klasik tatlı tariflerinin tümünü unutturabilir

Haşhaşlı garanti çörek! Mükemmel haşhaşlı çörekler: Yok böyle Lezzet, garantili tarif! Adım adım yapılışı
Haşhaşlı garanti çörek! Mükemmel haşhaşlı çörekler: Yok böyle Lezzet, garantili tarif! Adım adım yapılışı

Kadın - Aile

Haşhaşlı garanti çörek! Mükemmel haşhaşlı çörekler: Yok böyle Lezzet, garantili tarif! Adım adım yapılışı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23