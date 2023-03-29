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Siyaset Yüz bin imzayı toplayamayan Doğu Perinçek hedef değiştirdi! 'Meclis'e girmemiz lazım'
Siyaset

Yüz bin imzayı toplayamayan Doğu Perinçek hedef değiştirdi! 'Meclis'e girmemiz lazım'

Yeniakit Publisher
2023-03-29 17:52:00 -
Yüz bin imzayı toplayamayan Doğu Perinçek hedef değiştirdi! 'Meclis'e girmemiz lazım'

100 bin imza toplayamayınca cumhurbaşkanı adayı olamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Yüz bin imzayı toplayamayınca Cumhur İttifakı'nı hedef alan Perinçek, "Sayın Erdoğan, ittifaka katılma talebimizi reddetti. Vatan Partisi’ni değil, ABD’yi ve HÜDA PAR’ı tercih ettiler." ifadelerini tekrarladı.

"İkinci turda biz kazanacağız" şeklinde iddialı cümleler kurup, otuz bin imzaya bile ulaşamayan Perinçek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiyemizi aydınlıklara çıkarmak için, Vatan Partisi olarak mecliste görev almamız zorunludur." dedi.

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