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Yuvaya dönen Semih Kaya'dan ilk yorum!

Şampiyonluk yarışının önemli takımlarından Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 19:13
Yuvaya dönen Semih Kaya'dan ilk yorum!

Semih Kaya sosyal medyadan Galatasaray paylaşımında bulundu. Semih Kaya, yeniden yuvasında döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yeniden yuvamda olmak benim için çok değerli. Galatasaray forması için mücadele etmenin ne demek olduğunu bilen biri olarak, hakkını vermek için savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra geçen sezonun başında Çekya'nın Sparta Prag takımına transfer olan defans oyuncusu Semih Kaya, 1.5 sezonun aranın ardından sarı kırmızılı kulüple sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 19:13
  1. Galatasaray
  2. Galata
  3. Semih Kaya
  4. Sparta Prag

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