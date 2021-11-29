  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yuvarlama tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Yuvarlama tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Bu tarifle kolaylıkla Yuvarlama yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 12:51:00 - 2021-11-29 12:54:21
Yuvarlama tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Yuvarlama (Aydın Yöresi) tarifi için malzemeler

Yuvarlamalar için;

  • 250 gr az yağlı dana kıyma
  • 2 tane orta boy soğan
  • 1 yumurta
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı karar un
  • Kızartmak için sıvı yağ
  • Pişirme aşaması için;
  • 1 yemek kaşığı tereyağı 
  • Az sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
  • 4 su bardağı sıcak su 

Üzerine;

Sarımsaklı yoğurt

Yapılışı

Önce kıymanın içine yumurta, soğan rendesi, karabiber ve tuzu koyuyoruz ve bunları köfte yapar gibi güzelce yoğuruyoruz.

Sonra azar azar un ilave ederek sert bir hamur yapıyoruz. Öyle bir hamur olacak ki kıyma neredeyse görünmeyecek. Unu çok alıyor bu karışım. Burada biraz sabır lazım.

Sonra hamurdan küçük bir parça koparıyoruz, nohuttan biraz büyük ve bu parçayı avucumuzda uzunlamasına yuvarlıyoruz. Fazla uzun olmayacak ama.

Unlanmış tepsiye atacağız yaptığımız yuvarlamaları.

Kızgın yağda kızartacağız sonra fazla ununu eleyip, iyice kızaracaklar ve havlu kağıt serdiğimiz tabağa alacağız. Benimkiler bir gün dinlendi (soğuyunca çok sert olabilir bu çok normal)ertesi gün pişirdim. Hemen yapmak istiyorsanız soğusun yuvarlamalar.

Tencereye tereyağı ve biraz sıvı yağ koyuyoruz tereyağı eriyince salça ve kırmızı toz biberi koyup az kavuruyoruz. Salça kokusu çıksın.

Sonra sıcak suyu koyuyoruz ve kaynayınca yuvarlamaları içine atıp arada suyunu kontrol ederek pişiriyoruz. Yuvarlamalar yumuşacık olacak.

Aydın da içine nohutta koyarlar benim çocuklar nohutlu sevmediği için ben nohutsuz yaptım siz isterseniz altını kapatmadan son 10 dk yarım su bardağı haşlanmış nohut koyabilirsiniz.

Pişen yuvarlamaları tabağa alıyoruz, üzerine de sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz. Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlk tepki geldi! Hindistan'dan 'Starlink' uyarısı
Dünya

İlk tepki geldi! Hindistan'dan 'Starlink' uyarısı

Hindistan hükümeti, henüz lisans almadığı için, vatandaşların Starlink uydu internet hizmetine abone olmamalarını istedi.

Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı
Aktüel

Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesi ve Galatasaray cam..
Sektörde sıkıntı yaşanıyor! 7-8 bin TL maaş veriyorlar
Teknoloji

Sektörde sıkıntı yaşanıyor! 7-8 bin TL maaş veriyorlar

Koronavirüs sürecinde dünya çapında oyuna artan ilgi sonrası piyasada hareketli anlar yaşanıyor. Dijital oyun sektörü 2021’i rekorla kapatma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay