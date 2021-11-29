Yuvarlama tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Yuvarlama (Aydın Yöresi) tarifi için malzemeler

Yuvarlamalar için;

250 gr az yağlı dana kıyma

2 tane orta boy soğan

1 yumurta

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı karar un

Kızartmak için sıvı yağ

Pişirme aşaması için;

1 yemek kaşığı tereyağı

Az sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

4 su bardağı sıcak su

Üzerine;

Sarımsaklı yoğurt

Yapılışı

Önce kıymanın içine yumurta, soğan rendesi, karabiber ve tuzu koyuyoruz ve bunları köfte yapar gibi güzelce yoğuruyoruz.

Sonra azar azar un ilave ederek sert bir hamur yapıyoruz. Öyle bir hamur olacak ki kıyma neredeyse görünmeyecek. Unu çok alıyor bu karışım. Burada biraz sabır lazım.

Sonra hamurdan küçük bir parça koparıyoruz, nohuttan biraz büyük ve bu parçayı avucumuzda uzunlamasına yuvarlıyoruz. Fazla uzun olmayacak ama.

Unlanmış tepsiye atacağız yaptığımız yuvarlamaları.

Kızgın yağda kızartacağız sonra fazla ununu eleyip, iyice kızaracaklar ve havlu kağıt serdiğimiz tabağa alacağız. Benimkiler bir gün dinlendi (soğuyunca çok sert olabilir bu çok normal)ertesi gün pişirdim. Hemen yapmak istiyorsanız soğusun yuvarlamalar.

Tencereye tereyağı ve biraz sıvı yağ koyuyoruz tereyağı eriyince salça ve kırmızı toz biberi koyup az kavuruyoruz. Salça kokusu çıksın.

Sonra sıcak suyu koyuyoruz ve kaynayınca yuvarlamaları içine atıp arada suyunu kontrol ederek pişiriyoruz. Yuvarlamalar yumuşacık olacak.

Aydın da içine nohutta koyarlar benim çocuklar nohutlu sevmediği için ben nohutsuz yaptım siz isterseniz altını kapatmadan son 10 dk yarım su bardağı haşlanmış nohut koyabilirsiniz.

Pişen yuvarlamaları tabağa alıyoruz, üzerine de sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz. Afiyet olsun.