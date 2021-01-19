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Gündem Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 16'ya yükseldi
Gündem

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 16'ya yükseldi

Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nın su seviyesi, son günlerde yağan yağmur ve kar suları nedeniyle artış gösterdi. Barajdaki su oranı yüzde 16'ya yükselirken, su miktarı da 8 milyon 120 bin metreküp oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:17:00 -
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 16'ya yükseldi

Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nın su seviyesi, son günlerde yağan yağmur ve kar suları nedeniyle artış gösterdi. Barajdaki su oranı yüzde 16'ya yükselirken, su miktarı da 8 milyon 120 bin metreküp oldu.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 16'ya yükseldiKocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nın su kapasitesi, dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte artış gösterdi.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 16'ya yükseldi

Kurak geçen yaz ayı nedeniyle Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14 ile 8 milyon metreküp seviyesine düşmüştü.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 16'ya yükseldiKocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 16'ya yükselirken, su miktarı da 8 milyon 120 bin metreküp oldu.

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