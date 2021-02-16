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Aktüel Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi
Aktüel

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi, son yağışlar ile yüzde 36,2'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 16:11:00 -
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle içme suyu ve atık su şebekesinin aksaksız çalışması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak sularıyla beslenen bölgelerdeki kaptajlar ile depolara müdahale eden ekipler, elektrik kesintileri nedeniyle jeneratörlere yakıt takviyelerinde bulunuyor.

Ekipler, bir yandan da kar ve soğuk hava nedeniyle meydana gelen sayaç, vana ve tesisat arızalarına müdahale ediyor.

Kurak geçen bir dönemin ardından etkili olan son yağışlarla birlikte Yuvacık Barajı havzasında önemli oranda kar kalınlıkları oluştu.

İSU Genel Müdürlüğünün SCADA Kontrol Merkezi'nden takip edilen verilere göre, Yuvacık Barajı havzasında bulunan Tepecik'te 85, Aytepe'de 104, Kartepe'de 108 metre, Çilekli'de 36 ve Hacı Osman'da 64 santimetre kar kalınlığı ölçüldü.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı havzasında, kar yağışı devam ediyor.

Yuvacık Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 36,2 doluluk oranıyla 18,55 milyon metreküp su bulunuyor.

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