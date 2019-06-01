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Yusufeli seçim sonuçları 2 Haziran 2019

YSK 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Artvin'in Yusufeli ilçesindeki seçmenler belediye başkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Yusufeli'nde oy verme işlemi saat 08:00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek. Yusufeli 2 Haziran seçim sonuçları merak edilirken, 2 Haziran Yusufeli seçim sonuçlarını an be an buradan takip edebilirsiniz.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:17
Yusufeli seçim sonuçları 2 Haziran 2019

Yusufeli seçimleri son dakika. YSK 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Artvin'in Yusufeli ilçesindeki seçmenler belediye başkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Yusufeli'nde oy verme işlemi saat 08:00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek. Yusufeli 2 Haziran seçim sonuçları merak edilirken, 2 Haziran Yusufeli seçim sonuçlarını an be an buradan takip edebilirsiniz. 

YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe ve Suvarlı beldeleri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazanmıştı. CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamlamıştı. CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın bire inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar vermişti. Yusufelili seçmenler 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek.

Yusufeli seçim sonuçları 2 Haziran

YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden 4'ünde yarın sandığa gidilecek. Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimleri yarın yapılacak. Keskin, Yusufeli, Honaz ve Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi seçim sonuçları merak edilmekte. Yusufeli 2 Haziran seçim sonuçları YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte buradan takip edebilirsiniz.

Yüksek Seçim Kurulunun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de yarın sandık kurulacak.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:17
  1. Kırıkkale
  2. Aksaray
  3. İstanbul
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