Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme
Altın piyasasında sert rüzgarlar esiyor. ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutması ve enflasyon endişeleriyle Fed'in kısıtlayıcı politika izleyeceği beklentisi, altın fiyatları üzerinde devasa bir baskı oluşturdu. Analistler, Orta Doğu'daki gerilimin yatırımcıları nakit dolara yönlendirdiğini ve bu likidite ihtiyacının altındaki düşüş eğilimini tetiklediğini belirtiyor. Yaşanan bu kırılmayla birlikte ons altın bugün yüzde 2,2 değer kaybıyla 4 bin 18 dolara kadar indi.