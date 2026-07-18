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Ekonomi
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Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme

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Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme

Altın piyasasında sert rüzgarlar esiyor. ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutması ve enflasyon endişeleriyle Fed'in kısıtlayıcı politika izleyeceği beklentisi, altın fiyatları üzerinde devasa bir baskı oluşturdu. Analistler, Orta Doğu'daki gerilimin yatırımcıları nakit dolara yönlendirdiğini ve bu likidite ihtiyacının altındaki düşüş eğilimini tetiklediğini belirtiyor. Yaşanan bu kırılmayla birlikte ons altın bugün yüzde 2,2 değer kaybıyla 4 bin 18 dolara kadar indi.

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Foto - Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme

ABD-İran gerilimi ve enflasyon endişeleri, altın fiyatlarını aşağı çekerken yatay seviyede seyretmeye devam ediyor. Analistlere göre, likidite ihtiyacı ve dolar talebindeki artış altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

#2
Foto - Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme

ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutması ve devam eden enflasyonist endişelerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısıtlayıcı bir politika izleyeceği öngörülerini güçlendirmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

#3
Foto - Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme

Analistler, Orta Doğu'da gerilim devam ettiği sürece likidite ihtiyacının süreceğini ve dolara olan talebin artacağını belirterek, altın fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

#4
Foto - Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme

YÜKSEK PETROL FİYATLARI ALTINI BASKILIYOR Yüksek petrol fiyatları, ekonomilerde enflasyonun hedef seviyelerin üzerinde kalma olasılığını artırarak Fed'in politikalarına dair belirsizliği artırıyor. Bu durum, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasına, doların desteklemesine ve altın gibi varlıkların cazibesinin azaltmasına yol açıyor.

#5
Foto - Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme

Ons altın bugün de 4 bin 18 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Yurt içinde ise gram altın 6 bin 86 lirada.

#6
Foto - Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 86 lira

#7
Foto - Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme

Çeyrek altın: 10 bin 320 lira

#8
Foto - Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme

Cumhuriyet altını: 42 bin 50 lira

#9
Foto - Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme

Tam altın: 41 bin 283 lira

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Foto - Kapalıçarşı'da son dakika hareketliliği: Gram ve çeyrekte rekor gerileme

Yarım altın: 20 bin 641 lira

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