Yusufeli Barajı'nın diğer tarafında çalışmalar devam ediyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajında sular yükselmeye devam ediyor.

Su tutulan Yusufeli Barajının memba tarafında baraj gölü yükselirken; mansap tarafında nehir yatağı düzenlemesi devam ediyor.

Barajın diğer tarafında iş makinelerinin dere içinde hummalı bir çalışma sürerken, konuyla ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından açılama yaptı.

Yapılan açıklamada,

"DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilmekte olan Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatında çalışmalar devam ediyor. Su tutulan Yusufeli Barajının memba tarafında baraj gölü yükselirken; mansap tarafında nehir yatağı düzenlemesi devam ediyor. Ayrıca derivasyon tüneli tıkaç betonu imalatı hızla devam ediyor. Yusufeli Barajının temelden yüksekliği 275 m olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Ülkemizin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajıdır. Tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl’dır" ifadelerine yer verildi.