Yusufeli Barajı’nda son 50 metre

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız’ın verdiği bilgiye göre Yusufeli Barajı’na 3 milyon 400 bin metreküp beton dökülerek, gövde betonunda yüzde 85 gerçekleşme sağlandı. Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle Eyfel Kulesi’nden 25 metre kısa olup barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde konumlanıyor. Barajın kurulu gücü ise 558 megavatı ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovat saati bulacak. Santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planlandığı şekilde devam eden Yusufeli Barajı’nın tamamlanmasıyla milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlanacak.