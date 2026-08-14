İngilizler kara haberi duyurdu: Türkiye'nin rakibine gidecekler
İngiliz havacılık şirketi Jet2holidays, 4 milyondan fazla insanınTürkiye'nin en büyük rakipleri arasında gösterilen Avrupa ülkesine gideceğini duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiliz havacılık şirketi Jet2holidays, 4 milyondan fazla insanınTürkiye'nin en büyük rakipleri arasında gösterilen Avrupa ülkesine gideceğini duyurdu.
Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Türkiye’nin turizm alanındaki en büyük rakiplerinden olan İspanya’ya talep artarken, son dakika rezervasyon süreçlerinde de artış gözlemleniyor. İngiliz merkezli tur operatörü Jet2holidays, İspanya’ya yönelik kapasitesinin 2026’da geçen yıla oranla yüzde 8,9 oranında arttığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada doluluğun da yüzde 7,1 yükseldiği belirtilirken, rezervasyonlardaki artışta son dakika satışlarının belirgin bir şekilde öne çıktığı açıklandı. Jet2holidays, jeopolitik belirsizliklerin azalmasının etkisiyle son haftalardaki rezervasyon talebinde de güçlü bir yükseliş yaşandığını bildirdi.
İspanya’nın en büyük turist kaynaklarından biri olan İngiliz pazarından ülkeye Jet2holidays ve Jet2.com üzerinden yaz sezonunda 4 milyondan fazla ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Şirket yaz sezonu için ülkeye yönelik uçuş programında 4,5 milyon koltuk satışa sundu. Jet2 da yüksek sezonda haftalık uçuş sayısını geçen yılın aynı dönemine göre 54 frekans artırarak 840’a çıkardı.
Uçuşlar, İspanya’da bulunan 15 farklı havalimanı ve 100’den fazla destinasyonu kapsıyor. Şirket ayrıca önümüzdeki günlerde Airbus A321neo model uçakların kullanımının da artırılacağını açıkladı.
Jet2holidays’in müşteri tercihlerinde güneş ve deniz tatilleri başı çekerken, İngiltere pazarından İspanya’nın daha az bilinen destinasyonlara olan ilginin de yükseldiği ifade edildi. Jet2holidays özellikle Jerez, La Palma ve Almeria gibi bölgelere olan talepte artış yaşandığını kaydetti. Şirket bu üç destinasyon için toplam yedi özel rota işletiyor. Bunlar Londra Stansted-La Palma, Birmingham-Almeria, Leeds Bradford-Almeria, Leeds Bradford-Jerez, Birmingham-Jerez, Manchester-Jerez ve Londra Stansted-Jerez hatları olarak hizmet veriyor.
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