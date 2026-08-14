İngilizler kara haberi duyurdu: Türkiye'nin rakibine gidecekler

Jet2holidays’in müşteri tercihlerinde güneş ve deniz tatilleri başı çekerken, İngiltere pazarından İspanya’nın daha az bilinen destinasyonlara olan ilginin de yükseldiği ifade edildi. Jet2holidays özellikle Jerez, La Palma ve Almeria gibi bölgelere olan talepte artış yaşandığını kaydetti. Şirket bu üç destinasyon için toplam yedi özel rota işletiyor. Bunlar Londra Stansted-La Palma, Birmingham-Almeria, Leeds Bradford-Almeria, Leeds Bradford-Jerez, Birmingham-Jerez, Manchester-Jerez ve Londra Stansted-Jerez hatları olarak hizmet veriyor.