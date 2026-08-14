Tüketici en çok neye harcama yaptı? Otomobili geride bırakan sektör

Mobilya satın almadan önce tüketicilerin yüzde 90'ı fiyat karşılaştırması yapıyor, yüzde 53'ü alışverişini kredi kartına taksitli gerçekleştiriyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından yapılan araştırma, tüketicinin ortalama 12 ay vadeyi ve aylık yaklaşık 16 bin 600 TL taksit ödemesini makul bulduğunu ortaya koyarken, sektörde halen uygulanan 9 aylık yasal taksit sınırı ile tüketici beklentisi arasındaki fark dikkat çekiyor. Dayanıklılık, uygun fiyat ve konfor satın alma kararını şekillendirirken, her 5 tüketiciden biri yapay zekâdan destek alıyor; kullanıcı deneyimleri ise influencer içeriklerinden daha güçlü bir referans kaynağı olarak öne çıkıyor. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Mobilya sektörü artık yalnızca üretim gücüyle değil, tüketicisini ne kadar doğru okuyabildiğiyle de rekabet ediyor. Yaptığımız bu çalışma; tüketicimizin değişen beklentilerini, satın alma motivasyonlarını, ödeme sistemlerini, kampanyalara bakışını, dijitalleşen alışkanlıklarını ve geleceğe yönelik eğilimlerini bütün yönleriyle ortaya koyuyor. Elde ettiğimiz veriler; üreticilerimiz, tasarımcılarımız ve tüm sektör paydaşlarımız için stratejik kararların temelini oluşturacak önemli bir yol haritasıdır. Ayrıca taksit beklentileri gibi konularda yıllardır kamuya ilettiğimiz konunun tüketici nezdinde ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymaktadır.” dedi.

“TÜKETİCİYİ DOĞRU OKUMAK ARTIK REKABET GÜCÜNÜN BİR PARÇASI”

Araştırmayı değerlendiren MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, değişen ekonomik ve teknolojik koşulların tüketici davranışlarını da dönüştürdüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Mobilya sektörü artık yalnızca üretim gücüyle değil, tüketicisini ne kadar doğru okuyabildiğiyle de rekabet ediyor. Araştırma bize çok net bir tüketici profili gösteriyor: Fiyatı araştıran ve karşılaştıran ama kalite ve dayanıklılıktan vazgeçmeyen; ödeme koşullarını önemseyen, dijitalde araştırıp mağazada ürünü deneyimleyen çok daha bilinçli bir tüketiciyle karşı karşıyayız. Bu sonuçların üreticilerimizden tasarımcılarımıza, perakendecilerimizden sektörün tüm paydaşlarına kadar önümüzdeki dönemin stratejileri açısından önemli bir yol haritası sunduğuna inanıyoruz.”

MOBİLYA OTOMOBİLİN ÖNÜNE GEÇTİ

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de tüketicilerin genel harcama önceliklerinde ortaya çıktı. Ev satın alma yüzde 44 ile açık ara ilk sırada bulunurken, eğitim harcamaları yüzde 15 ile ikinci sırada yer aldı. Mobilya yüzde 13 ile üçüncü sıraya yerleşirken, otomobil satın alma yüzde 9 ile mobilyanın gerisinde kaldı. Yazlık veya ikinci ev yüzde 6, beyaz eşya ise yüzde 5 düzeyinde kaldı. Güleç, “Mobilyanın ev ve eğitimin hemen ardından gelerek otomobilin önüne geçmesi önemli bir sonuç. Geçmişte gördüğümüz tüketim önceliklerinden farklılaşan bir tabloyla karşı karşıyayız. Tüketici, yaşam alanına ve evindeki konfora daha fazla önem veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

TAKSİT, MOBİLYA TALEBİNİN KRİTİK UNSURLARINDAN BİRİ

Araştırma, tüketicilerin satın alma kararında ödeme koşullarının ne kadar önem kazandığını da ortaya koyuyor. Tüketicilerin %53'ü alışverişlerini kredi kartına taksitli gerçekleştirirken, uygun bulunan ortalama taksit süresi 12 ay olarak öne çıkıyor. Ortalama aylık ödenebilir taksit tutarı ise yaklaşık 16 bin 600 TL seviyesinde bulunuyor. “Bu sonuçlar, tüketicinin satın alma kararını ödeme kolaylıklarına göre şekillendirdiğini de ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulunan Ahmet Güleç, mobilya sektöründe uzun yıllardır dile getirdiği taksit düzenlemesi talebinin araştırma tarafından da desteklendiğini belirtti.

ÖDEME KOLAYLIĞININ ÖNEMİ KAMPANYA TERCİHLERİNDE DE GÖRÜLÜYOR

Araştırma, tüketicilerin en cazip bulduğu kampanya türlerini de ortaya koydu. Buna göre tüketicilerin yüzde 53’ü indirim kampanyalarını, yüzde 50’si ise ödeme seçenekleri ve taksit avantajlarını cazip buluyor. Eski mobilyayı yenisiyle değiştirme ile ücretsiz teslimat ve montaj seçenekleri de yüzde 40’lık oranlarıyla öne çıkıyor.

MOBİLYA ALIŞVERİŞİ DİJİTALDE BAŞLIYOR, MAĞAZADA TAMAMLANIYOR

Araştırma tüketicinin alışveriş yolculuğundaki önemli dönüşümü de ortaya koyuyor. Tüketicilerin yüzde 94’ü mobilya araştırırken en az bir dijital kaynaktan, yüzde 70’i ise fiziksel kaynaklardan yararlanıyor. Dijital araştırmada markaların kendi internet siteleri yüzde 45 ile ilk sırada yer alırken, online alışveriş uygulamaları yüzde 37 ve online alışveriş siteleri yüzde 35 ile takip ediyor. Fiziksel kaynaklarda ise markaların kendi mağazaları yüzde 54 ile açık ara ilk sırada.

INFLUENCER DEĞİL, GERÇEK KULLANICI İKNA EDİYOR

Markaların iletişim stratejileri açısından araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri de satın alma kararında kimin sözünün daha fazla etkili olduğuna ilişkin sonuçlar oldu. Kullanıcı yorumları ve videoları yüzde 59 ile satın alma kararındaki en etkili kaynak olarak öne çıkarken, birlikte yaşanan kişilerin görüşleri yüzde 57, arkadaş ve sosyal çevre yüzde 44 seviyesinde bulunuyor. Influencer içeriklerinin etkisi ise yüzde 14'te kalıyor. Satın alma isteğini artıran içeriklerde de kullanıcı yorum/ videoları yüzde 68 ile ilk sırada. Onu yüzde 65 ile mağaza vitrinleri ve yüzde 64 ile televizyon reklamları takip ediyor. Influencer içerikleri burada da yüzde 24 ile listenin alt sıralarında kalıyor.

HER 5 TÜKETİCİDEN BİRİ MOBİLYA ALIŞVERİŞİNDE YAPAY ZEKÂ KULLANIYOR

Yapay zekâ kullanımının giderek arttığı da araştırmanın ortaya koyduğu dikkat çekici sonuçlardan biri oldu. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 21’i mobilya alışverişinde yapay zekâdan yararlanıyor. Yapay zekâ kullananların yüzde 59’u dekorasyon önerisi, yüzde 57’si fikir alma, yüzde 57’si oda görselleştirme, yüzde 53’ü ürün önerisi ve yüzde 49’u fiyat karşılaştırma amacıyla bu teknolojileri kullanıyor. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yapay zekânın henüz ana akım bir alışveriş kanalı olmasa da tüketicinin karar yolculuğunda yeni bir temas noktası haline geldiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Mobilya, tüketicinin görerek, dokunarak ve deneyimleyerek karar verdiği bir ürün grubu. Bu nedenle fiziksel mağazanın önemi devam ediyor. Ancak araştırmamız, tüketicinin mağazaya gelmeden önce dijital kanallarda araştırma yaptığını, artık yapay zekâdan da fikir, ilham ve ürün önerisi aldığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde başarılı markalar, fiziksel deneyim ile dijital kanalları ve yapay zekânın sunduğu yeni imkânları birlikte yönetebilen markalar olacak.”

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), Türkiye’de tüketicilerin mobilya satın alma davranışlarını, beklentilerini ve geleceğe yönelik eğilimlerini ortaya koymak amacıyla NielsenIQ’ya yaptırdığı, 16 Haziran–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye Mobilya Sektörü Tüketici Eğilimleri ve Beklentileri Araştırması 2026; Türkiye genelinde 12 istatistiki bölgedeki 26 ili kapsayan, 25–55 yaş aralığında, mobilya satın alma kararında söz sahibi olan 1.600 tüketiciyle yapılan online görüşmelere dayanıyor. Araştırma; tüketicinin mobilyayı yalnızca zorunlu bir ihtiyaç olarak değil, konforu ve yaşam kalitesini belirleyen önemli bir harcama alanı olarak değerlendirdiğini gösterirken; fiyat, kalite, ödeme olanakları, dijitalleşme ve müşteri deneyiminin satın alma kararındaki yeni ağırlığını da ortaya koyuyor.