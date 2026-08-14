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Spor Salih Uçan’ın yeni adresi belli oldu
Spor

Salih Uçan’ın yeni adresi belli oldu

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Salih Uçan’ın yeni adresi belli oldu

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan’ı transfer ettiğini duyurdu

Başkent temsilcisi, son olarak Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki orta saha Salih Uçan’ı 2 yıllığına renklerine bağladı. Daha önce Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli, Başakşehir Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinde çıktığı 359 maçta 23 gol atmasının yanı sıra 47 de asist yaptı.

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