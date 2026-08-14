  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AVM’de korkunç patlama! 3 ölü, 17 yaralı İngiltere’de yolcu treni raydan çıktı: 3 vagon yan yattı, 20 yaralı Alihan Kuriş-İmamoğlu ilişkisi! Kuriş dosyası İBB'ye değer mi? Hakan Fidan'dan İsrail'e uyarı! 'Adım atmazlarsa harekete geçeceğiz' 14 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 14 Ağustos 1066: Ebû Ya‘lâ El- Yallâ'nın vefatı (Muhaddis ve Müfessir) İran'dan basra körfezinde gözdağı! Hürmüz Boğazı resmen kapatıldı! Kahire'den Hartum'a net mesaj! Mısır Sudan'ı bölme planlarını reddetti! Bomba iddia kulisleri salladı! Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Filistin Dışişleri'nden dünyaya acil çağrı! İsrail terörist yerleşimcileri piyon olarak kullanıyor!
Dünya ABD yine boşa sallıyor: 'Deniz ablukasını sonsuza dek sürdürebiliriz'
Dünya

ABD yine boşa sallıyor: 'Deniz ablukasını sonsuza dek sürdürebiliriz'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD yine boşa sallıyor: 'Deniz ablukasını sonsuza dek sürdürebiliriz'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun İran'a yönelik deniz ablukasını sonsuza kadar sürdürebilecek yeterli unsura sahip olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun İran'a yönelik deniz ablukasını sonsuza kadar sürdürebilecek yeterli unsura sahip olduğunu söyledi.

Hegseth, ihtiyaç halinde gemilerin bölgeye dönüşümlü olarak gönderilip çekilebileceğini belirtti.

Hegseth'in açıklamaları, ABD ordusunun İran üzerindeki ekonomik baskıyı gerektiği kadar sürdürebileceği yönünde Başkan Donald Trump'a tavsiyede bulunduğuna işaret ediyor.

Hegseth gazetecilere, "ABD Donanması böyle bir ablukayı süresiz olarak sürdürebilir, çünkü şimdiye kadar yaptığımız gibi gemileri dönüşümlü şekilde bölgeye gönderip çekeceğiz ve bunu yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

 

Hegseth bu açıklamayı Panama'da, daha önce Ortadoğu'da görev yapan güdümlü füze destroyeri USS Gridley'in mürettebatına hitap etmesinin ardından yaptı.

Trump çarşamba günü ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğunu söylemişti.

Trump Truth Social platformundaki paylaşımında, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu koruyacağız. Deniz ablukamıza herkes 'çelikten duvar' diyor ve İran'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

28 Şubat'ta İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Tahran, daha önce dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gazının beşte birinin taşındığı boğazı fiilen kapattı.

ABD halen boğazı açabilmeyi başaramadı.

Kaynak: Mepa News

MSB’den gazi sayılmayan gazileri heyecanlandıran açıklama: 1 Eylül'de başlıyor
MSB’den gazi sayılmayan gazileri heyecanlandıran açıklama: 1 Eylül'de başlıyor

Gündem

MSB’den gazi sayılmayan gazileri heyecanlandıran açıklama: 1 Eylül'de başlıyor

İran'dan basra körfezinde gözdağı! Hürmüz Boğazı resmen kapatıldı!
İran'dan basra körfezinde gözdağı! Hürmüz Boğazı resmen kapatıldı!

Gündem

İran'dan basra körfezinde gözdağı! Hürmüz Boğazı resmen kapatıldı!

Adi devletin adi taktiği: ABD'den İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon hazırlığı!
Adi devletin adi taktiği: ABD'den İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon hazırlığı!

Ekonomi

Adi devletin adi taktiği: ABD'den İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon hazırlığı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın
Gündem

Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı ..
Serinlemek için gölete girmişti! 18 yaşındaki talihsiz gençten acı haber geldi!
Yerel

Serinlemek için gölete girmişti! 18 yaşındaki talihsiz gençten acı haber geldi!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla Sakarya Nehri kenarındaki gölete giren 18 yaşındaki Ahmet Sarıoğlu b..
İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız."
Gündem

İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız.”

Gazeteci Can Ataklı’nın Ekrem İmamoğlu ve CHP’ye ilişkin sözleri siyasetin gündemine oturdu. İmamoğlu’nun CHP’yi “satın almaya kalktığını” s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23