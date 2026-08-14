ABD yine boşa sallıyor: 'Deniz ablukasını sonsuza dek sürdürebiliriz'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun İran'a yönelik deniz ablukasını sonsuza kadar sürdürebilecek yeterli unsura sahip olduğunu söyledi.

Hegseth, ihtiyaç halinde gemilerin bölgeye dönüşümlü olarak gönderilip çekilebileceğini belirtti.

Hegseth'in açıklamaları, ABD ordusunun İran üzerindeki ekonomik baskıyı gerektiği kadar sürdürebileceği yönünde Başkan Donald Trump'a tavsiyede bulunduğuna işaret ediyor.

Hegseth gazetecilere, "ABD Donanması böyle bir ablukayı süresiz olarak sürdürebilir, çünkü şimdiye kadar yaptığımız gibi gemileri dönüşümlü şekilde bölgeye gönderip çekeceğiz ve bunu yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Hegseth bu açıklamayı Panama'da, daha önce Ortadoğu'da görev yapan güdümlü füze destroyeri USS Gridley'in mürettebatına hitap etmesinin ardından yaptı.

Trump çarşamba günü ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğunu söylemişti.

Trump Truth Social platformundaki paylaşımında, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu koruyacağız. Deniz ablukamıza herkes 'çelikten duvar' diyor ve İran'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

28 Şubat'ta İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Tahran, daha önce dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gazının beşte birinin taşındığı boğazı fiilen kapattı.

ABD halen boğazı açabilmeyi başaramadı.

Kaynak: Mepa News