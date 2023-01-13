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Siyaset Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli için kurulan Araştırma Komisyonu'nun listesi Resmi Gazete'de yayımlandı!
Siyaset

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli için kurulan Araştırma Komisyonu'nun listesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan "Kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasına ilişkin kurulan TBMM Komisyonu'nun listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 01:08:00 - 2023-01-13 01:29:29
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli için kurulan Araştırma Komisyonu'nun listesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in imzası ile TBMM'ye sunulan, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Gümüşel ile Kadir İstekli hakkındaki TBMM Komisyonu kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, komisyonda 10 AK Partili, 4 CHP'li, 2 HDP'li, 1 MHP'li ve 1 İP'li vekil görev yapacak.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan "Kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasından sonra Gümüşel ve kızının eşi Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Kamuoyunun merak ettiği sorular!

Siyaset

Kamuoyunun merak ettiği sorular!

 

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