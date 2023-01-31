  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ortak Mutabakat Metni'nde İstanbul Sözleşmesi yokken kürsüden vadedildi! SP'den itiraz sesi geldi

İngiltere’de heyecanlandıran tarihi keşif: Dünyada İlk kez çıkarılan son fosil! O milyonlarca yıl yaşında!

Finlandiya kurnaz çıktı! Yeni kararını duyurdu

Japon devi birinciliği kaptırmadı! Dünyanın en çok araç satan şirketleri ile zirveyi kimseye bırakmıyor

Mısır ile ilişkileri ileriye taşıyacak: Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ikinci kez o şehirde

İngiltere Başbakanı o eleştirileri reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlar için neler yapıldığını hatırlattı

TOGG 100. Yıl özel versiyonu tanıtıldı! Herkes merak ediyordu: Türkiye'den otomotiv sektörüne cevap

ABD eski Başkanı Trump seçim çalışmasına başladı! 'Cinsiyet yönlendirilmesine karşı sapıklara 'dur' diyeceğiz'

Son uyarı: Meteorolojiden İstanbul'a kar alarmı günlerce sürecek: Belirsiz hava tahminlerine karşı uyarı
Gündem Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'yı sevenleri yalnız bırakmadı! 'Mahkeme azgın azınlığa yol verme'
Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'yı sevenleri yalnız bırakmadı! 'Mahkeme azgın azınlığa yol verme'

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in sevenleri, H.K.G.'nin iddialarına ilişkin görülen ilk duruşma öncesinde İstanbul Anadolu Adliyesi önünde bir araya geldi. Tekbirlerle Gümüşel Hoca'ya destek veren kalabalık, "Mahkeme azgın azınlığa yol verme" sloganları attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 01:25:00 -

 Yeniakit.com.tr 

H.K.G.'nin iddiaları ile tutuklanarak cezaevine gönderilen Yusuf Ziya Gümüşel Hoca ile Kadir İstekli'nin ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görüldü.

İlk duruşma kapalı gerçekleştirilirken, bundan sonraki tüm duruşmaların da kapalı olmasına karar verildi.

Öte yandan mahkemeye ilişkin yayın yasağı kararı alındı.

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın talebeleri, adliye önünde dava öncesinde hazır bulundu.

Tekbirlerle Gümüşel Hoca'ya destek veren yakınları, mahkemeye, "Azgın azınlığa yol verme" diye slogan attı.

İşte H.K.G.'nin ailesi ile bağını kopartan olay! Ünlü radyocu ile uygunsuz yazışmaları ortaya çıkınca...
İşte H.K.G.'nin ailesi ile bağını kopartan olay! Ünlü radyocu ile uygunsuz yazışmaları ortaya çıkınca...

Gündem

İşte H.K.G.'nin ailesi ile bağını kopartan olay! Ünlü radyocu ile uygunsuz yazışmaları ortaya çıkınca...

H.K.G. ifade verdi! Ünlü radyocu ile yazıştıklarını kabul edip şoke eden ismi açıkladı...
H.K.G. ifade verdi! Ünlü radyocu ile yazıştıklarını kabul edip şoke eden ismi açıkladı...

Gündem

H.K.G. ifade verdi! Ünlü radyocu ile yazıştıklarını kabul edip şoke eden ismi açıkladı...

Zeki Kayahan Coşkun hakkındaki iddiaya cevap verdi!
Zeki Kayahan Coşkun hakkındaki iddiaya cevap verdi!

Gündem

Zeki Kayahan Coşkun hakkındaki iddiaya cevap verdi!

H.K.G. iddiayı kabul etti, Zeki Kayahan Coşkun belgeyi sorup Akit'i hedef aldı! İşte H.K.G.'nin ifade tutanağı
H.K.G. iddiayı kabul etti, Zeki Kayahan Coşkun belgeyi sorup Akit'i hedef aldı! İşte H.K.G.'nin ifade tutanağı

Gündem

H.K.G. iddiayı kabul etti, Zeki Kayahan Coşkun belgeyi sorup Akit'i hedef aldı! İşte H.K.G.'nin ifade tutanağı

Timur Soykan H.K.G.'nin radyocu itirafını meşrulaştırmaya çalıştı! Hakaret ve tehditler savurdu...
Timur Soykan H.K.G.'nin radyocu itirafını meşrulaştırmaya çalıştı! Hakaret ve tehditler savurdu...

Gündem

Timur Soykan H.K.G.'nin radyocu itirafını meşrulaştırmaya çalıştı! Hakaret ve tehditler savurdu...

Yeni Akit H.K.G. davasında gerçekleri ortaya çıkardı! Cübbeli Ahmet Hoca 'sohbet niteliğinde' diyerek haberi cemaate okudu
Yeni Akit H.K.G. davasında gerçekleri ortaya çıkardı! Cübbeli Ahmet Hoca 'sohbet niteliğinde' diyerek haberi cemaate okudu

Gündem

Yeni Akit H.K.G. davasında gerçekleri ortaya çıkardı! Cübbeli Ahmet Hoca 'sohbet niteliğinde' diyerek haberi cemaate okudu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23