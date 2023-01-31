Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'yı sevenleri yalnız bırakmadı! 'Mahkeme azgın azınlığa yol verme'
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in sevenleri, H.K.G.'nin iddialarına ilişkin görülen ilk duruşma öncesinde İstanbul Anadolu Adliyesi önünde bir araya geldi. Tekbirlerle Gümüşel Hoca'ya destek veren kalabalık, "Mahkeme azgın azınlığa yol verme" sloganları attı.
Yeniakit.com.tr
H.K.G.'nin iddiaları ile tutuklanarak cezaevine gönderilen Yusuf Ziya Gümüşel Hoca ile Kadir İstekli'nin ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görüldü.
İlk duruşma kapalı gerçekleştirilirken, bundan sonraki tüm duruşmaların da kapalı olmasına karar verildi.
Öte yandan mahkemeye ilişkin yayın yasağı kararı alındı.
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın talebeleri, adliye önünde dava öncesinde hazır bulundu.
Tekbirlerle Gümüşel Hoca'ya destek veren yakınları, mahkemeye, "Azgın azınlığa yol verme" diye slogan attı.
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