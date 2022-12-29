Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın yakını Şevket Hoca Müslümanlara sordu: Rahat mısınız?

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Yusuf Ziya Gümüşel'in yakını M. Şevket Gökşan Hoca, Gümüşel'e atılan iftiraya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süreci özetleyen Gökşan Hoca, "Son 1 aydır müstakil bir olay üzerinden bütün mütedeyyin insanlara, İslami kurumlara, camialara ağza alınmayacak hakaretler ediliyor, iftiralar atılıyor. 28 Şubat’ı yaşıyormuşçasına, uzun zamandır devam eden bir dava bir gazeteci tarafından piyasaya sürüldü, yapılan TV programları ve sosyal medya kampanyaları ile toplum tahrik edildi, siyasiler konuya müdahil oldu. Nihayetinde, süregelen bir davanın tarihi erkene alındı ve şimdiye kadar verilmemiş bir karar alelacele alınarak davanın sanıkları olan Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi ve eski damadı Kadir İstekli tutuklandı." dedi.

Yusuf Ziya Gümüşel'in iddialar ispat edilmeden kamuoyu baskısıyla hapsedildiğini belirten Gökşan Hoca, "Yıllarca medrese eğitimi yapmaktan başka bir şey yapmamış kendi 4 çocuğu dahil olmak üzere binlerce hafızın ve yüzlerce izacetli müderrisin yetişmesine vesile olmuş değerli bir alim olan Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi sosyal medya operasyonu ile hayat tarzını tamamen değiştirmiş kızının kanıtlayamadığı iddiaları üzerinden hapse atıldı. Hem de tutuklama kararı çıktığını öğrendiğinde kendisi teslim olmasına rağmen oluşturulan operasyona katkı sağlayacak şekilde sanki kıskıvrak yakalanmış gibi “gözaltına alındı” haberleri eşliğinde.." ifadelerini kullandı.

'Dertleri kesinlikle o kız değildi'

"Mahkeme kararı çıkmadan suçlu ilan edilen insanlar hapse atıldığına göre rahatladık mı?" diye soran M. Şevket Gökşan Hoca, "Çünkü artık kimse 6 yaşında evlendirilmediği apaçık ortada olduğu halde babası ve eşi ile ilgili iddiaların sahibi olan kızı konuşmuyor. Neden?" dedi ve şu tespitini aktardı:

Biz söyleyelim; çünkü bu operasyonu yapanların derdi kesinlikle o kız değildi. Bir mesele tartışılırken o meselenin en çok hangi tarafına vurgu yapılıyorsa konu aslında odur. Mevzu bahis bu davada da konu hocalar, alimler, vakıflar, cemaatler, tarikatlardı ve gereği de yapıldı. Ortada bir suç isnadı varken ve hali hazırda karar verilmemişken “dozerle yıkacağız” tehditlerinden “hangi kişi, odak, cemaat kim varsa hepsi ifade versin” gibi akla ziyan genellemeci açıklamalara kadar her şeyi gördük, işittik ve yaşadık.

Tekrar ifade edelim; bu apaçık bir operasyondur ve operasyonu yiyen yine biziz. Her fırsatta birbirleriyle Hucurat suresi 6. ayetini paylaşan biz Müslümanlar, yine Müslümanın yanında duramadık ve hiçbir şekilde kendilerine konuşma imkânı verilmeyen insanları sahipsiz bıraktık ve el birliğiyle hapishaneye gönderdik.

'Fırsatını bulmuşken bir tekme de biz vuralım diyenler rahat mısınız?'

Yusuf Ziya Gümüşel'in mahkemedeki ifadesine dikkat çeken Gökşan Hoca, şöyle devam etti:

Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi apar topar alınan tutuklama kararı sonrası çıkarıldığı mahkemede şunları söyledi: "Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum. Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben Rabbimden korkarım, ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır.”

Bu cümleler kızına cinsel istismar yapılmasına rıza gösterecek bir kişinin kuracağı cümleler midir? Peki ortaya atılan iddialar bu dünyayı ahiret azığı olarak gören bir alimin yapabileceği şeyler midir? Peki bu operasyonu yapanlar, bu operasyona alet olanlar, sessiz kalanlar, fırsatını bulmuşken bir tekme de biz vuralım diyenler rahat mısınız?

Müslümanlara böyle seslendi: Bu da bizim imtihanımız!

"Biz rahat değiliz." diyen Gökşan Hoca, Yusuf Ziya Gümüşel'in haksızlığa uğradığını tekrar ifade ederek, Müslümanlara "sahip çıkalım" çağrısında bulundu:

Mahmud Efendi Hazretlerinin “hoca fabrikası” olarak tavsif ettiği, yıllardır medrese ve hafızlık eğitimine odaklanmış, ilim, irfan ve hikmet sahibi bir ilim adamını “aman bize leke gelmesin” diye toplumun önüne atacak, onu sahipsiz bırakacak değiliz. Buna bizim imanımız müsaade etmez. Onun için sesimizi yükseltiyoruz. Bütün Müslüman kardeşlerimizi de Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'ye sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Son söz olarak unutmayalım ki Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi kızıyla imtihan edilirken biz de bir hocaefendinin, bir alimin, bir müderrisin yanında olup olmamakla imtihan ediliyoruz. Selam ve dua ile.