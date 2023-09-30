Yusuf Ziya Gümüşel Hoca niye hapiste? Cübbeli Ahmet Hoca KADEM'i işaret etti!

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği iftirasıyla oluşan kamuoyu baskısından sonra hapse atıldı.

'Tutuklu yargılama şart mı dedi KADEM'i işaret etti!'

Akit TV canlı yayınında konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini belirterek, hala hapiste olmasını eleştirdi.

"Tutuklu yargılamak şart mı? Yurt dışı yasağı koyarsın. Tutuksuz yargılarsın." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, isim vermeden KADEM'i gündeme getirdi.

Cübbeli Ahmet Hoca KADEM için, "İslami geçinen, başörtülü kadınlardan oluşan ama hepsi feminist takılan bir grup var. Bunlar hükümete yakın gruplar. Bu hükümete yakın gruplar özel güçlerini, hükümetteki tanışlarını devreye sokarak maalesef bazı davalara müdahil oluyorlar. Bu kesin bilgi." dedi.

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın deli saçması iftirayla hapiste tutulmasını, "Zulmün dik alası. Kadının beyanı esas diye o hocayı (Yusuf Ziya Gümüşel) suçluyorlar. Bu yatsın diyorlar. Bunun karşılığını Allah verir." sözleriyle değerlendiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu dava niye uzatılıyor?" sorusunu yöneltip, şöyle devam etti:

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Bizim Müslüman geçinen feministlerin baskılarıyla uzatılıyor. Bu adam içeride hastalansa vefat etse vebalini kim verecek? "Seçim var şimdi çıkmasın. Belediye seçimi var biraz daha beklesin." diyorlar. Bakın Yahudi de olsa kimseye zulmedilmemeli.