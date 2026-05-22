Fondaş medyanın ikiyüzlülüğü! Dün 'şeriatın kestiği parmak acımaz' Bugün 'demokrasiye mutlak darbe'
Fondaş medyanın ikiyüzlülüğü! Dün ‘şeriatın kestiği parmak acımaz’ Bugün ‘demokrasiye mutlak darbe’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında konuşan usta gazeteci Ali Karahasanoğlu, CHP medyasının ve fondaş basının geçmişteki darbe şakşakçılığını ve bugünkü ikiyüzlü tavrını arşiv belgeleriyle deşifre etti.

Mahkemenin verdiği kararın ardından "demokrasiye mutlak darbe" diye feryat eden sol medyanın, geçmişte Refah Partisi ve Fazilet Partisi kapatılırken attığı vesayetçi manşetleri tek tek hatırlatan Karahasanoğlu, "Bugün niye acıyor acaba CHP'lilerin parmağı!" diyerek fondaş medyanın kirli maskesini düşürdü.

Programda geçmiş dönemlere ait Milliyet, Sabah ve Cumhuriyet gazetelerinin manşetlerini ekrana getiren Ali Karahasanoğlu, 17 Ocak 1998'de Refah Partisi haksız yere kapatıldığında medyanın takındığı vesayetçi tutuma sert tepki gösterdi. Necmettin Erbakan Hoca başta olmak üzere 6 kişinin milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve 5 yıl siyaset yasağı getirildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, "Bir parti kapatılıyor, kapısına kilit vuruluyor. O zaman ortada siyasete, demokrasiye bir darbe var mıydı? Sesleri çıktı mı? Yok! 'Erbakan yerine şu gelsin' demiyorlar, doğrudan kapıya kilidi vuruyorlar ama o günkü vesayetçi medya buna darbe diyemedi" ifadelerini kullandı.

"Dün Şakşakçılık Yapanlar Bugün Demokrasi Havarisi Kesildi"

O dönem Dinç Bilgin'in yönetimindeki Sabah Gazetesi'nin milli iradeyi hiçe sayarak "Şeriatın kestiği parmak acımaz" başlığı attığını, sol taraftan Cumhuriyet Gazetesi'nin de aynı kafayla bu hukuksuzluğu desteklediğini belirten Karahasanoğlu, fondaş medyanın bugünkü riyakarlığını şu sözlerle özetledi:

"Bugün kalkmış 'Demokrasiye mutlak darbe' başlığı atıyorlar. Hayrola ya? Sadece ve sadece CHP'ye 13 yıl boyunca genel başkanlık yapmış olan Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan olduğunda siz buna darbe diyorsunuz. Ama geçmişte milyonların oy verdiği koskoca parti kapatılıyor, yöneticilerine 5 yıl siyaset yasağı getiriliyor; o zaman 'Refah kapatıldı, şeriatın kestiği parmak acımaz arkadaş' diyerek göbek atıyordunuz. O gün parmağınız acımıyordu da bugün niye acıyor acaba CHP'lilerin parmağı?"

Mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ekibine dikkat çeken talimat!

Mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ekibine dikkat çeken talimat!

Endeks tırmanışta! Borsa'da butlan şoku kısa sürdü

Endeks tırmanışta! Borsa'da butlan şoku kısa sürdü

Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu

Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu

Özgür Özel yönetimine sert tepki! Partiden kovulan CHP'lide butlan sevinci

Özgür Özel yönetimine sert tepki! Partiden kovulan CHP'lide butlan sevinci

Yorumlar

misafir

Ayar veren adam konuşmuş, Ver ayarı. Yeni yöntem daha güzel partiyi kapatmak yerine karöaşa içine sokmak. Ver Ayarı, ver mehteri, Kim tutar seni.

misafir

Bunlar dışındakiler bunların ne olduğunu biliyor.
