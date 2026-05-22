Fondaş medyanın ikiyüzlülüğü! Dün ‘şeriatın kestiği parmak acımaz’ Bugün ‘demokrasiye mutlak darbe’

Mahkemenin verdiği kararın ardından "demokrasiye mutlak darbe" diye feryat eden sol medyanın, geçmişte Refah Partisi ve Fazilet Partisi kapatılırken attığı vesayetçi manşetleri tek tek hatırlatan Karahasanoğlu, "Bugün niye acıyor acaba CHP'lilerin parmağı!" diyerek fondaş medyanın kirli maskesini düşürdü.

Programda geçmiş dönemlere ait Milliyet, Sabah ve Cumhuriyet gazetelerinin manşetlerini ekrana getiren Ali Karahasanoğlu, 17 Ocak 1998'de Refah Partisi haksız yere kapatıldığında medyanın takındığı vesayetçi tutuma sert tepki gösterdi. Necmettin Erbakan Hoca başta olmak üzere 6 kişinin milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve 5 yıl siyaset yasağı getirildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, "Bir parti kapatılıyor, kapısına kilit vuruluyor. O zaman ortada siyasete, demokrasiye bir darbe var mıydı? Sesleri çıktı mı? Yok! 'Erbakan yerine şu gelsin' demiyorlar, doğrudan kapıya kilidi vuruyorlar ama o günkü vesayetçi medya buna darbe diyemedi" ifadelerini kullandı.

"Dün Şakşakçılık Yapanlar Bugün Demokrasi Havarisi Kesildi"

O dönem Dinç Bilgin'in yönetimindeki Sabah Gazetesi'nin milli iradeyi hiçe sayarak "Şeriatın kestiği parmak acımaz" başlığı attığını, sol taraftan Cumhuriyet Gazetesi'nin de aynı kafayla bu hukuksuzluğu desteklediğini belirten Karahasanoğlu, fondaş medyanın bugünkü riyakarlığını şu sözlerle özetledi:

"Bugün kalkmış 'Demokrasiye mutlak darbe' başlığı atıyorlar. Hayrola ya? Sadece ve sadece CHP'ye 13 yıl boyunca genel başkanlık yapmış olan Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan olduğunda siz buna darbe diyorsunuz. Ama geçmişte milyonların oy verdiği koskoca parti kapatılıyor, yöneticilerine 5 yıl siyaset yasağı getiriliyor; o zaman 'Refah kapatıldı, şeriatın kestiği parmak acımaz arkadaş' diyerek göbek atıyordunuz. O gün parmağınız acımıyordu da bugün niye acıyor acaba CHP'lilerin parmağı?"