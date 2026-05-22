DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı!
DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı!

Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı geldi.

Foto - DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı!

Acıbadem Adana Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Soner Solmaz, kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi birçok ciddi hastalığın genetik yatkınlıkla ilişkili olduğunu belirtti.

Foto - DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı!

Son yıllarda sağlık alanında sıkça konuşulan "Genetik Check-Up" uygulamaları, klasik check-up'tan farklı olarak kişinin DNA yapısını analiz ederek gelecekte oluşabilecek hastalık risklerini değerlendirebiliyor.

Foto - DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı!

Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Soner Solmaz, açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Solmaz, "Standart check-up'ta kan tahlilleri, görüntüleme yöntemleri ve fizik muayene ile kişinin o anki sağlık durumu analiz edilir. Genetik Check-Up ise kişinin DNA yapısını inceleyerek ileride karşılaşabileceği hastalık risklerini değerlendirmeyi amaçlar" dedi.

Foto - DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı!

Genetik Check-Up uygulamalarında kişinin genetik haritasının analiz edildiğini belirten Solmaz, "Bu testlerde özellikle kanser yatkınlığı, kalp-damar hastalıkları, diyabet riski ve bazı kalıtsal hastalıklarla ilişkili gen varyasyonları inceleniyor. Çünkü bazı genetik değişiklikler hastalık riskini artırabiliyor. Örneğin meme ve yumurtalık kanseriyle ilişkili BRCA1 ve BRCA2 genleri ya da kolon kanseriyle ilişkili bazı genetik mutasyonlar bu analizlerle değerlendirilebiliyor" diye konuştu.

Foto - DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı!

Genetik analizlerin yalnızca hastalık riskleriyle sınırlı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Soner Solmaz, "Bazı kişiler aynı ilaçlara farklı yanıt verebilir. Genetik analizlerle ilaç metabolizması ve ilaç duyarlılıkları hakkında da bilgi edinilebiliyor. Bunun yanı sıra metabolizma yapısı, spor performansı, vitamin-mineral ihtiyaçları ve bazı beslenme eğilimleriyle ilgili veriler de elde edilebiliyor. Bu analizler kişiye özel sağlık planlaması açısından önemli bilgiler sunabiliyor" ifadelerini kullandı.

Foto - DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı!

Genetik yatkınlığın kesin hastalık anlamına gelmediğini vurgulayan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Solmaz, "Bir kişide genetik risk bulunması o hastalığın mutlaka gelişeceği anlamına gelmez.

Foto - DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı!

Ancak riskin bilinmesi, erken takip ve koruyucu önlemler açısından önemli avantaj sağlar. Özellikle ailesinde kanser, erken yaşta kalp hastalığı veya kalıtsal hastalık öyküsü bulunan kişilerde genetik değerlendirmeler oldukça önem taşır. Riskli bireylerde erken tarama programları ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birçok hastalığın önüne geçmek mümkün olabiliyor" dedi.

Foto - DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı!

Genetik test sonuçlarının mutlaka uzman hekimler tarafından değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Solmaz, "Genetik veriler tek başına yorumlandığında yanıltıcı olabilir.

Foto - DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı!

Bu nedenle sonuçların kişinin aile öyküsü, yaşam tarzı ve klinik bulgularıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

