Yusuf Kavaklı Hoca'dan kahreden haber
Nur Viral ile uzun süredir canlı yayın programları yapan eski müftü ve yazar Yusuf Kavaklı'dan kötü haber geldi.
Aylar önce katıldığı programda ağır bir ilaç kullandığından dolayı saçlarının döküldüğünü açıklayan Yusuf Kavaklı'nın yoğun bakımda olduğu bilgisi geldi.
Amansız hastalık olarak gösterilen kansere yakalandığı öğrenilen Yusuf Kavaklı'nın yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda mücadele verdiği belirtiliyor.
Yusuf Kavaklı ile ilgili gelişme herkesi hüzne boğarken hayranları ve kendisini sevenler dua bekliyor.
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Yusuf Kavaklı, "Biz çıplak kadınların torunları değiliz" dedi ve ekledi: Ülkemizi aile yapımızı bozarak yıkmaya çalışıyorlar
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