Yusuf Kaplan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmekle suçladılar

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını istediği için saldırılara maruz kalan yazar Yusuf Kaplan, “Erdoğan'ı tehdit ediyor” diyerek bana saldıranları Allah'a havale ediyorum!" dedi.

Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Erdoğan'ı tehdit ediyor” diyerek bana saldıranları Allah'a havale ediyorum! Oysa hükümetin en tepesinden ülkenin en ücra köşesine kadar dertli ne çok insan aradı “hocam dost böyle olur, zor zamanda kırıp dökmeden bilgece uyarır” diyerek tebrik etti. Gölge etmeyin yeter artık!" dedi.