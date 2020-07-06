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Siyaset

Yusuf Kaplan’dan olay sözler! ‘Adnan Menderes ve Turgut Özal'la başlayan 'yumuşak sekülerleşme' sürecinin…’

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Adnan Menderes ve Turgut Özal'la başlayan 'yumuşak sekülerleşme' sürecinin toplumun yönünü bulmasına yol açmasına karşın, yörüngesini kaybetmesiyle sonuçlandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 10:23:00 - 2020-07-06 11:00:18
Yusuf Kaplan’dan olay sözler! ‘Adnan Menderes ve Turgut Özal'la başlayan 'yumuşak sekülerleşme' sürecinin…’

Yusuf Kaplan, Adnan Menderes ve Turgut Özal'la başlayan 'yumuşak sekülerleşme' sürecinin toplumun yönünü bulmasına yol açmasına karşın, yörüngesini kaybetmesiyle sonuçlandığını belirterek, "2000’li yıllara geldiğimizde yörüngemizi bulmaya başladık ama bu kez kıblemizi dolayısıyla ruhumuzu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık: Başörtüsü mücadelesini kazandık ama tesettürü kaybettik!

Artık her şey kıblemiz olmaya başladı kolaylıkla. Üç kelimeyle özetlersek: Masa, kasa, nisa.

Araçlar amaçların önüne hatta yerine geçti: İslâmî kesimler amaçlarını yitirdi, araçların (masanın, kasanın, nisanın) kölesine dönüştü." diye yazdı.

Yusuf Kaplan, Türkiye'nin Tanzimat Fermanı'yla yönünü, Cumhuriyet'le yörüngesini yitirdiğini söylediği yazısında, "Laiklik dayatması, laikliğin bir din gibi algılanması, dogmalaştırılması ve topluma dayatılmaya çalışılması, toplumu, neyi yitirdiğini hatırlamaya kışkırttı.

Menderes’in başlattığı toplumun yönünü bulma, yarma harekâtı gerçekleştirme yolculuğu başarıya ulaştı. Ama sadece bir açıdan bakıldığında bir başarıydı bu.

Yani sadece siyasî olarak tek parti zihniyetinin zorbalıkları, zulümleri durmuş, durdurulmuştu.

Asıl dipte yaşanan dalga yıkıcı oldu oysa. Nedir o dipte yaşanan dalga, dediğim şey?

Şu: Toplum, katı laikleşme dayatmasına karşı yumuşak sekülerleşme sürecine girdi." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

şenay doğan

Allah'ım gözlerime inanamıyorum....allah razı olsun yusuf abi.....sözlerinin hiç bir kıymeti harbiyesi olmayacak ama doğru sözler....allaha emanet olun
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Ceyhan

Yusuf kaplan güya efsaneleştiriliyor, ama aslında kaplan ın tutucu tarafı çok. Ne yapacak polis dikip herkesi tek kalıp mutfağa yapacak devlet. Sana imkanı sunar senin bir iddian varsa sen de bu özgürlük ortamında kendini anlatırsın. İslam İslami yaşam dediğimiz bir prensipler ezberi değil. Prensipleri ile insanlara en güzeli ifade ediyor. Kimileri islamı ucube anlaşılması zor her konuda farklı apayrı ayrı dünyanın bir anlatısı gibi sünüyor. Bunlardan biri de Yusuf kaplan. O yazdığını düşünce olarak yazıyor birileri onu islam olarak okuyor. Böyle bir islam yok. Özetle şunu da söyleyim kaplan in olay değerlendirmeleri dar bir pencereden. On yazısını üst üste okuyan sıkılır.
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