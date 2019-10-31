Yusuf İslam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'ı (Cat Stevens) kabul etti. İslam, Erdoğan'a 'Barış Treni' şarkısıyla aynı adı taşıyan lokomotif maketi hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'ı (Cat Stevens) kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan'a anlamlı hediye
İslam, Erdoğan'a 'Barış Treni' şarkısıyla aynı adı taşıyan lokomotif maketi hediye etti.