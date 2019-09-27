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Yusuf Güney'den Tarkan'a yalaka göndermesi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle cevap verdi

Şarkıcı Yusuf Güney, Harbiye konserine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet eden Tarkan'a dikkat çeken bir göndermede bulundu.

27 Eylül 2019 Cuma 16:01
Yusuf Güney'den Tarkan'a yalaka göndermesi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle cevap verdi

İstanbul seçimleri öncesi 'herşeyçokgüzelolacak' diyen sözde ünlülere tepki gösten şarkıcı Yusuf Güney, meslektaşı Tarkan'a göndermede bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet eden Tarkan'a, Yusuf Güney'den olay bir tepki geldi.

Güney, Tarkan'ın iki başkana övgü dolu sözleri üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemiyle yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, Tarkan'ın başkanlara sarf ettiği cümleleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" dediği sözlerle birleştirerek paylaştı. Güney, paylaşımın altına şu sözleri de ekledi;

İne bir mesajdır, anlayana: Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş? Arkadaşlar Tarkan'a, Megastarımıza lafım yok. Lafım ve bu videoyu paylaşma nedenim bana aylardır hakaret eden şahıslara naçizane bir göndermedir. İnce bir mesajdır anlayana.

Tarkan'dan yalakalık

Konser sırasında şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etmiş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 16:01
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Tarkan
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Yusuf Güney

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