Yusuf Alabarda öyle bir detayı paylaştı ki... 'Suriye'ye gönderilen 150 Mısırlı asker vardı ya onlar artık...'
Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'ın Suriye'ye asker göndermesine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır, Suriye’ye Esed saflarında savaşmak üzere asker gönderdi.
150 Mısır askeri, geçtiğimiz günlerde Hama Askeri Havaalanı’na indi.
Askerlerin İran Devrim Muhafızları ve İran destekli terörist gruplarla birlikte İdlib’in güneyi ile Batı Halep kırsalındaki cephe hatlarına yerleştiği öğrenildi.
Bölgeye hakim isimlerden biri olan Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Sisi'nin bölgeye yolladığı askerlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Hani Suriye'ye gönderilen Mısırlı 150 asker vardı ya... Hah...işte o askerlerin sayısı artık 150 değil..." dedi.