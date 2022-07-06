Yusuf Alabarda: Madımak Katliamı'nın 6'lı Masa ile bağlantısı ne?

Madımak olayları üzerinden 6'lı Masa'nın iç yüzünü anlatan Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, ''Türkiye ile ilgili 90'lı yılları güllük gülistanlık olarak gösteriyorlar. Aslında 90'lı yıllar fail-i meçhullerin olduğu, insanların cami çıkışlarında kurşuna dizildiği, otel odalarında yakıldığı, Uğur Mumcu'dan Bahriye Üçok'a kadar bu ülkenin birçok değerinin fail-i meçhule kurban gittiği bir dönem 90'lı yıllar. Bunun da en büyük sebebi 3 ayda bir değişen hükümet yapısı. Yani 90'lı yıllar koalisyon hükümetlerin ardı ardına yıkıldığı dönemlerdi. Bu kadar çok koalisyonlu parçalı yapılanmanın sebebi de Türkiye'nin yamalı bohça gibi uzun yıllar boyunca içinde yaşamış olduğu parlamenter sistemle ilgili hususlardan kaynaklanıyordu. Üç ay boyunca durmadan hükümetler değiştiğinde hiç kuşkusuz toplumun içine bir şekilde nüfuz etmiş 5. kol faaliyeti yürütenler ile Türkiye'de adeta derin Gladio operasyonları yapanların istedikleri gibi at koşturabilecekleri bir ülkeye dönüştü Türkiye.'' ifadelerini kullandı.

"Başbağlar Katliamını ve Madımak Katliamını o masanın içerisinde anıyorsunuz"

''Peki bunun 6'lı Masa ile bağlantısı ne?'' diyen Alabarda, ''Şimdi siz bir 6'lı masa toplantısı yapıyorsunuz. O da 6+1 Masası öyle söyleyeylim. O masada sürekli olarak tekrarladığınız bir kelime var: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem. Aslında onun neyle güçlendirildiği müphem. Hiçbir şey yok ortada. Başbağlar Katliamını ve Madımak Katliamını o masanın içerisinde anıyorsunuz. Ama o masanın içerisinde yaptığınız istişare toplantısında bunun asıl sebebinin 3 ayda bir değişien koalisyon hükümetleri dolayısıyla bu ülkede vesayet mekanizmasının ve derin Gladio yapıların istediği gibi at koşturmasından bu hususlar meydana geldi diyemiyorsunuz.'' yorumunda bulundu.