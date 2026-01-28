  • İSTANBUL
Yaşam Yürüyüş yapanlar buldu! Samatya Sahili’nde korkunç manzara
Yaşam

Yürüyüş yapanlar buldu! Samatya Sahili’nde korkunç manzara

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Samatya sahilinde çıplak halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, iki gün önce kayıp başvurusu yapılan Levent Dağlaroğlu’na ait olduğu belirlendi.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Samatya Sahili’nde dün saat 11.30 sıralarında sahilde yürüyüş yapan bir kişi, kıyıda çıplak halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyüş yapan bir kişi kıyıda çıplak erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri cesedin Levent Dağlaroğlu'na ait olduğunu belirledi. Öte yandan Dağlaroğlu'nun yakınlarının 2 gün önce kayıp ilanında bulundukları belirlendi.

 

12 suç kaydı olduğu öğrenildi

Yapılan incelemelerde Levent Dağlaroğlu'nun 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Dağlaroğlu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

