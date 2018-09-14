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Yürüyen döviz bürosu! Dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti

İstanbul'da yakayı ele veren dilencinin üzerinden çıkan paralar görenleri şaşkına çevirdi.

14 Eylül 2018 Cuma 22:58
Yürüyen döviz bürosu! Dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Azeri uyruklu dilencinin üzerinden 2 bin 500 Türk Lirasının yanında 530 Euro ve 421 Amerikan doları çıktı.

Bu parların yanı sıra dilencinin üzerinde İran Riyali’nin yanında Suudi Arabistan Riyali, Katar Riyalı, Kuveyt Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Umman Sultanlığına ait Riyal ve Baisa olmak üzere altı Körfez ülkesinin parası bulundu. Körfez ülkelerine ait paralarla birlikte Lübnan Lirası ve Libya Dinarına da el kondu.

NEPAL PARASI BİLE VAR

Yerkürenin en kuzeyinde yer alan ülkelerden İsveç’e ait Kron’un yanı sıra dünya haritasında yerini göstermekte zorluk çekilecek Nepal’e ait Rupi de dikkat çeken paralar arasında yer aldı. Sanskrit alfabesi ile yazılı Hindistan Rupisi ve Kril Alfabesiyle yazılı Rus Rublesi ise diğer dikkat çeken paralar oldu. Dört farklı alfabe (Latin, Arap, Kril, Sanskrit) ile yazılı olan banknotların hangi ülkelere ait olduğunun belirlenmesi için zabıta personeli yoğun mesai harcadı.

El konulan, toplam değeri yaklaşık 12 bin Türk Lirasını bulan dövizler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi hükmü gereği belediye Encümeni Kararıyla kamuya aktarılmak üzere Türk lirasına çevrildi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 22:58
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  5. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
  6. Pendik Belediyesi

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