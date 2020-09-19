  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yürüme engelli Ali usta, hayalini kurduğu ayakkabıları başkalarına giydiriyor
Aktüel

Yürüme engelli Ali usta, hayalini kurduğu ayakkabıları başkalarına giydiriyor

Muğla'da yürüme engelli 60 yaşındaki Ali Yukarlı, 47 yıl önce başladığı ayakkabı tamirciliğini ve sandalet üretimini ilk günkü heyecanla yapıyor - İlk ayakkabısını kendisine yapan Ali Yukarlı: - "Ayakkabı giyemedim ama yaptığım ayakkabıları yüzlerce insana giydirdim"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:02:26 -
Yürüme engelli Ali usta, hayalini kurduğu ayakkabıları başkalarına giydiriyor

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Ortaca ilçesinde yürüme engelli 60 yaşındaki Ali Yukarlı, bir hayalle başladığı ayakkabı tamirciliği ve sandalet üretimini 47 yıldır yapıyor.

Turistik Dalyan Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki Yukarlı, bebekken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle felç kaldı. Belden aşağısı tutmadığı için ellerinin yardımıyla yerde hareket eden Yukarlı, 13 yaşına kadar hiç ayakkabı giyemedi.

Hep bir ayakkabısı olmasını isteyen Yukarlı, yıllarca bunun hayaliyle yaşadı.

"Ben giyemiyorsam, başkalarını mutlu ederim." diyerek ayakkabı tamircisi olmaya karar veren Yukarlı, kısa sürede mesleği öğrendi, sandalet de üretmeye başladı.

Kendi giyeceği tarzda da sandalet yapan Yukarlı, sabahın ilk ışıklarında üç tekerlekli motosikletiyle iş yerine geliyor.

İşini 47 yıldır severek yapan Yukarlı'nın, tamamen el işçiliğiyle ürettiği sandaletler büyük ilgi görüyor.

- Hep ayakta dik durmasını bildi

İlk ayakkabısını kendisine yapan Yukarlı, AA muhabirine, durumundan dolayı kendisi için en uygun mesleğin ayakkabı tamirciliği olacağı düşüncesiyle hareket ettiğini söyledi.

Belirli bir yaşa kadar hiç sahip olamadığı ayakkabılara hep imrenerek baktığını anlatan Yukarlı, insanların bir ayakkabıyla bile ne kadar mutlu olabileceğini çok iyi bildiği için mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Yukarlı, tezgahının başına oturduğunda tüm engelini unuttuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kendime ayakkabı yapmak istedim. İnsanları mutlu etmek için yola çıktım. Ayakkabı giyemedim ama yaptığım ayakkabıları yüzlerce insana giydirdim. İki çocuğumu okuttum. Çalışarak çok iş başardım. Hep ayakta dimdik durmasını bildim. Yabancılara yılda bin 200 çift sandalet satıyorum. Dalyan'a gelen turistler bana uğramadan gitmez. Beni tanıyan herkes çalışmamı takdir ediyor. Sağlıklı insanlar kapıma gelip yardım istiyor. Bazen, dilenenlere ayağımı göstererek kızıyorum. Bunu kabul edemiyorum. Bu zamana kadar, 'Engelliyim.' deyip kimseye eğilmedim."

Alın teriyle ekmek parasını kazanmanın keyfini hiçbir şeyin vermediğini anlatan Yukarlı, sağlığı elverdiği müddetçe mesleğini yapmayı sürdüreceğini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı
Dünya

'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, ülkesinin Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapacağını duyurup, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın ..
Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık
Dünya

Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık

İngiltere, Kuzey denizi üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiklerini dünyaya duyurdu.

Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?
Gündem

Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?

Müge Anlı’nın; içinde taciz, tecavüz, cinayet gibi her türlü pisliğin yer aldığı iğrenç olayları ekranlarda ve 80 milyonun gözü önünde pişir..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı