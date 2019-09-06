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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa’nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

06 Eylül 2019 Cuma 08:55
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa’nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu 29


İstanbul: Parçalı bulutlu 28


İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30


Adana: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34


Bursa: Parçalı bulutlu 29


Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30


Samsun: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28


Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı 26


Erzurum: Parçalı bulutlu 25


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:55
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