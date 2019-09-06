Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa’nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.06 Eylül 2019 Cuma 08:55
Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa’nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 29
İstanbul: Parçalı bulutlu 28
İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Bursa: Parçalı bulutlu 29
Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
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