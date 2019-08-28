Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38