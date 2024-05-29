Yurtta hava durumu

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

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İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35