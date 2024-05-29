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Gündem Yurtta hava durumu
Gündem

Yurtta hava durumu

Yeniakit Publisher
2024-05-29 08:42:00 -
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24
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İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

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